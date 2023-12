PBC | Betere kwaliteit benzine en diesel op weg naar Curaçao, diesel iets later

Opnieuw zijn er problemen met verschillende geldautomaten op Bonaire. Meerdere keren per week kan het gevraagde bedrag niet worden gepind, lukt geld storten niet of zijn automaten buitenwerking.

“Het is een groot probleem, want er zijn veel mensen op Bonaire die cashgeld gebruiken”, reageert een Bonairiaanse vrouw die vlak naast de geldautomaat werkt. “Je hebt bijna elke week wel problemen, vooral in het weekend!”

De meeste kleine ondernemers gebruiken liever geen pinautomaat vanwege de bijkomende kosten. Zonder cash kun je bijvoorbeeld niet naar de bioscoop, markt of foodtrucks. “Vooral in Rincon is het een groot probleem, want daar is er maar één. Dan wordt het écht vervelend: je moet helemaal naar Playa!”

“Persoonlijk zie ik dit al ruim 2 jaar gebeuren, dat de pinautomaten steeds buiten werking zijn”, reageert Janine. “Soms moet je het echt meerdere dagen proberen! Ik probeer daarom altijd extra cash bij mij te hebben.”

Bij het hoofdkantoor van MCB komt het voor dat beide geldautomaten buiten werking zijn. “De geldautomaat hier in Nikiboko is al heel lang dicht”, zegt een man. Wie toch contant geld nodig heeft, moet dan op zoek naar een geldautomaat die wél werkt. “Rondlopen, rondrijden. Het wordt een hele zoektocht.”

“Ik heb tenminste één keer per week wel een moment dat een geldautomaat niet werkt”, zegt Miluska. “Laatst werd het pas vervelend, omdat ik naar de bioscoop ging waar je alleen met cash kunt betalen en ik kon dus nergens geld opnemen.”

Janine zegt zich zorgen te maken over de frustratie onder toeristen. “Ik zag laatst een gefrustreerde cruise-toerist die echt cash nodig had en het niet kon krijgen. Het is ook niet goed voor de economie als toeristen op die manier niks kunnen uitgeven.”

MCB reageert Veruit de meeste geldautomaten zijn van Maduro & Curiel’s Bank (MCB). De bank heeft bij navraag door Caribisch Netwerk geen duidelijkheid gegeven over waarom er zo vaak problemen zijn met de geldautomaten en wat ze daaraan gaan doen. “Wij hadden inderdaad geldautomaten die langdurig buiten werking waren vanwege hardware problemen”, zegt de bank in een schriftelijke reactie. “Contante stortingen zijn mogelijk bij drie van onze geldautomaten. Deze automaten hebben hun dagelijkse onderhoudsvenster en worden voor een paar minuten gesloten, maar niet alle 3 tegelijk.” “Het is mogelijk dat een geldautomaat een tekort kan hebben aan bepaalde bankbiljetten, zoals bijvoorbeeld 10 dollars.” Volgens de bank kunnen klanten nog altijd een pintransacties doen in de winkels ‘voor het gewenste bedrag, ook onder 10 dollars.’

Bron: NTR/Caribsch Netwerk