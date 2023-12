Extra | Journaal 4 december 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Hospice Arco Cavent rekent opnieuw op de steun van het publiek tijdens de jaarlijkse Week4Light, die van 2 tot en met 9 december plaatsvindt.

De fondsenwervingsweek is van cruciaal belang voor de zorginstelling, die zich richt op het bieden van zorg en comfort aan terminaal zieke mensen.

De Week4Light is niet alleen gericht op het inzamelen van geld, maar ook op het vergroten van bewustzijn over de laatste levensfase.

Hospice Arco Cavent, dat in grote mate afhankelijk is van donaties, benadrukt het belang van dit evenement. “Week4Light is meer dan een fondsenwervende activiteit. Het biedt ons de kans om openlijk te spreken over een vaak taboe beschouwd onderwerp: de laatste levensfase. We willen dit gesprek op een toegankelijke manier voeren en via social media als Facebook en Instagram delen we inspirerende verhalen en content,” zegt Rianne van Gestel, directeur van het hospice.

Lampionzakjes

Een bijzonder onderdeel van Week4Light is de verkoop van lampionzakjes, die kunnen worden gekocht en versierd op diverse locaties, zoals Zuikertuin (tegenover Bruna), van den Tweel, Onderlingehulp, en de Zumpiña Shop bij de Kathedraal van Doornen. Op 9 december worden deze zakjes in een groot herdenkingshart bij de Kathedraal van Doornen geplaatst, als eerbetoon aan dierbaren die zijn overleden. “Het licht in deze zakjes symboliseert ook hoop voor Curaçao in het nieuwe jaar,” voegt Van Gestel toe.

De afsluitavond van Week4Light is op 9 december bij de Kathedraal van Doornen, waar iedereen welkom is tussen 17.30 en 20.30 uur. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid bij Landhuis Bloemhof en de Orco Bank.

Deze actie is van groot belang voor Curaçao, omdat het hospice een essentiële rol speelt in de zorg voor terminaal zieke mensen. Met de opbrengsten van Week4Light kan Hospice Arco Cavent de kwaliteit van zorg blijven waarborgen en een liefdevolle omgeving bieden in de moeilijke laatste levensfase van patiënten.

Bron: Persbureau Curacao