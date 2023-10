NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Kralendijk – Na een succesvolle start op Bonaire in februari, is het Youth Enterprise Program (YEP) eind september ook in Den Haag van start gegaan.

Het YEP is een project van Stichting WeConnect, samen met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en is bedacht door vier jonge mensen uit het Caribisch gebied: een uit Aruba en drie uit Bonaire.

Het YEP wil Bonairiaanse jongeren helpen om ondernemer te worden. Het programma biedt een website en workshops aan, zowel op Bonaire als in Nederland. De focus ligt op het informeren en enthousiasmeren van jongeren over ondernemerschap en de kansen op Bonaire. Tijdens de workshops leren de deelnemers over belangrijke onderwerpen zoals financiële vaardigheden, doelen stellen en bereiken en wat welvaart en welzijn betekenen. Paul David Romo, een Bonairiaan en medeoprichter van het programma, benadrukt het belang van samenwerken.

,,Op Bonaire denken we vaak individueel. Maar samen kunnen we elkaar versterken. Het is tijd voor een meer gezamenlijke aanpak van ondernemerschap”, zegt hij. Een belangrijk onderdeel van YEP is het bouwen van een gemeenschap. De deelnemers bespreken dan samen de sterke punten en kansen van hun eiland voor Caribische studenten in Nederland.

Het OLB financiert het YEP. ,,Nu Bonaire snel groeit, hebben we onze jonge Bonairiaanse professionals hard nodig. We hopen dat YEP hen inspireert om betrokken te blijven bij ons eiland en na hun studie bij te dragen, als ondernemer of door het vervullen van belangrijke functies”, aldus gedeputeerde Jolinda Craane. YEP zegt zich te blijven ontwikkelen met meer workshops in Bonaire en Nederland. De website wordt ook uitgebreid en zal vacatures en ondernemerstips gaan bevatten.

,,Het doel is om de jongeren te informeren over de kansen op Bonaire. In de toekomstige workshops behandelen we zakelijke en financiële ondersteuning om dit ondernemerschap te stimuleren. Maar het uiteindelijke doel is meer economische welvaart, en onze jongeren kunnen daar een belangrijk deel van zijn,” aldus Romo.

Bron: Antilliaans Dagblad