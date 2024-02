CC | CBCS and Nederlandsche Bank to collaborate

Kralendijk – Wat ooit begon als experiment in het Oceanium in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, groeide uit tot RoffaReefs op Bonaire.

Een organisatie die zich inzet om het koraal te redden door middel van het kweken van vis. Als partner van het eerste uur heeft Diergaarde Blijdorp RoffaReefs nu definitief opgenomen in haar Caribische hub en ook het wereldnatuurfonds (WWF)-NL is er nauw bij betrokken.

Met een ernstige koraalziekte die voortwoekert in onder meer de Cariben is de techniek van RoffaReefs relevanter en urgenter dan ooit. Na de veelbelovende eerste resultaten van oprichter Sander van Lopik en zijn team besloot WWF-NL in 2022 om de start-up te helpen. Hierdoor vloeien de afzonderlijke ambities samen in deze overzeese hub van de Rotterdamse dierentuin.

Vanaf Bonaire gaat Diergaarde Blijdorp lokale en regionale natuurbehoudsprojecten uitvoeren en ondersteunen. Met het bezoek dat Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen onlangs aan Bonaire bracht worden de banden niet alleen bekrachtigd maar ook nog eens extra geïntensiveerd.

RoffaReefs-oprichter Van Lopik zag jaren geleden al dat het wereldwijd niet goed gaat met het koraal. In plaats van het aanplanten van gekweekt koraal besloot hij een andere oplossing voor het probleem te onderzoeken. Koraal is een levend organisme dat afhankelijk is van de vissen die het onderhouden, zoals de bekende doktersvis. Door decennia van overbevissing, klimaatverandering en vervuiling, zijn er op veel plekken in de wereld minder vissen om het koraalrif te onderhouden en te laten floreren. Met alle gevolgen van dien.

In Rotterdam ontwikkelde RoffaReefs een methode om visseneitjes te vangen, te kweken en weer uit te zetten bij het koraal. Na jaren van testen in de ‘gestuurde’ omgeving van een aquarium waagde de organisatie de stap naar Bonaire. Daar bleek na heel veel experimenteren dat de techniek ook op open zee toepasbaar is. Dankzij de hulp van de plaatselijke visserijcoöperatie Piskabon, natuurorganisaties Stinapa, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA ) en WWF-NL wist RoffaReefs de methode te perfectioneren en de eerste belangrijke resultaten te boeken.

Bron: Antilliaans Dagblad