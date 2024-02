CC | CBCS and Nederlandsche Bank to collaborate

Oranjestad – Directie Economische Zaken werkt samen met het Economisch Bureau Amsterdam aan de ontwikkeling van een Koopkrachtmodel. Het Land Aruba beschikt nog niet over dit beleidsinstrument.

,,Dit instrument is belangrijk, omdat we op deze manier de koopkracht van de bevolking kunnen bijsturen”, zegt minister Geoffrey Wever (Raiz) van Economische Zaken. Hij is samen met Directie Economische Zaken in contact met het Nederlandse bedrijf dat Aruba helpt om het beleidsinstrument te ontwikkelen. Het project bestaat uit twee delen. Het ontwikkelen zelf duurt negen weken. Daarna vindt er een trainingsperiode plaats. Het Koopkrachtmodel wordt gebruikt om de koopkracht van huishoudens te meten en bij te sturen.

De ontwikkelingsfase bestaat uit vier stappen. Stap 1 is bepalen hoeveel huishoudens als zogeheten ‘voorbeeldhuishoudens’ moeten worden geteld om het onderzoek goed te kunnen doen. Stap 2 is dat het Economisch Bureau Amsterdam de huidige manier onder de loep neemt waarop Aruba met de koopkracht bezig is. Stap 3 kijkt naar de inkomens van de voorbeeldhuishoudens. De laatste stap is om de inflatie mee te nemen. Daarna worden alle stappen samengevoegd in de eerste versie van het Koopkrachtmodel. De planning is om dit in maart rond te hebben.

Minister Wever laat weten dat het Land Aruba geld beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van het Koopkrachtmodel. ,,We hebben dit instrument nodig om te weten wat de gevolgen voor de bevolking zijn bij beleidsmatige beslissingen die we nemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad