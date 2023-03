AntilliaansDagblad | Rijna: Waterbeheer samen aanpakken

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna benadrukte deze week het belang van samenwerken met partners en andere eilanden wanneer het gaat om de aanpak van het waterbeheer. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zegde toe te helpen om toekomstige overstromingen te voorkomen.

De belangstelling voor de sessie die Bonaire samen met Curaçao en Local2030 Island Network woensdagochtend op de VN-Waterconferentie in New York organiseerde was groot. Onder meer gezaghebber Edison Rijna gaf een toespraak over waterbeheer op de eilanden. Koning Willem-Alexander woonde de sessie bij. Rijna wees erop dat water al eeuwenlang de ‘lifeline’ van de Bonairiaanse samenleving is, maar nu – als gevolg van klimaatverandering – ook een bedreiging vormt.

,,Eind vorig jaar zijn we geconfronteerd met de uitdagingen van klimaatverandering. Een groot deel van het eiland stond onder water, wegen waren onbegaanbaar en huizen liepen onder. Onze koralen werden aangetast door al het vuile water dat vanaf het eiland de zee in stroomde. Uit recente onderzoeken blijkt dat we ons als Bonaire de komende jaren serieus moeten voorbereiden. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen, zullen een grote invloed hebben op hoe en zelfs waar we op ons eiland kunnen wonen”, aldus Rijna, die in zijn toespraak het belang benadrukte van samenwerking met partners en andere eilanden.

,,Samen kunnen we leren hoe we mogelijk beter met water kunnen werken, ons kunnen beschermen en verdedigen tegen water en proactief kunnen optreden tegen klimaatveranderingen. Omdat we niet langer kunnen wachten, heeft Bonaire al de eerste concrete stappen gezet. In nauw overleg met de betrokken ministeries in Nederland wordt een Klimaattafel georganiseerd.”

De gezaghebber haalde het rapport aan waarin experts van Nederlandse waterschappen aanbevelingen doen voor integraal watermanagement en dat, zo bood hij aan, ook door andere eilanden kan worden gebruikt om zich te wapenen tegen wateroverlast. Een van de andere sprekers van de sessie was de Nederlandse minister van IenW Mark Harbers. Hij had goed nieuws meegenomen naar New York en kondigde aan te zullen helpen bij het aanpakken van de wateroverlast van de saliña bij Harbour Village, die in november voor zo veel problemen heeft gezorgd.

