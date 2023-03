AntilliaansDagblad | KPA en kazerne verstevigen samenwerking

Oranjestad – Om de veiligheid op Aruba te bevorderen en te verbeteren, gaan het Korps Politie Aruba (KPA) en de marinierskazerne Savaneta meer en intensiever samenwerken.

Hoofdcommissaris van politie Ramon Arnhem en kazernecommandant Tim van Wijk maakten dit gistermiddag bekend tijdens een persconferentie die op het kazerneterrein werd gehouden.

KPA en de kazerne zijn veiligheidspartners en werken al samen. ,,We willen onze samenwerking een nieuwe impuls geven. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen”, zegt Arnhem.

Van Wijk voegde daaraan toe: ,,Wij zijn allebei in dienst van Aruba. Ieder vanuit ons eigen perspectief. Er zijn verschillen, maar we zien ook overeenkomsten. En die overeenkomsten willen we benadrukken en beter gebruiken.”

Dat zal volgens de korpschef een effectievere manier van werken opleveren. ,,Defensie en de zeemacht zijn voor ons een geweldige partner. Zij hebben mooie expertise en beschikken over mooie middelen. Dat kan het KPA helpen bij het bestrijden van criminaliteit.”

Op de vraag van het Antilliaans Dagblad of de korpschef een voorbeeld kon geven, zei Arnhem: ,,Kijk naar de zeegrenzen en de invoer van verboden middelen. Dat willen we gezamenlijk aanpakken. Samen met het gezag – want daar is altijd overleg mee – zijn we aan het onderzoeken hoe we op dit gebied nog meer kunnen samenwerken.” De korpschef gaf nog een voorbeeld. ,,Zowel de marinierskazerne als het KPA wil onze mensen opleiden en trainen. Ook daarin kunnen we samenwerken en het gezamenlijke vakmanschap versterken.”

Beide topmannen legden uit dat de samenwerking er altijd wel is geweest, maar dat het tijdens de coronapandemie moeilijker ging. Van Wijk: ,,Die pandemie ligt achter ons en het is nu tijd om onze veiligheidscoalitie weer te verstevigen.” Van Wijk merkte daarbij op dat het publiek dat binnenkort al kan merken. ,,De marinierskazerne organiseert op 1 mei weer de open dag. Dat hebben we drie jaar lang niet kunnen doen. Onze poorten kunnen en mogen weer open.”

