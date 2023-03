NTR | Gratis gebitscontrole voor 400 kinderen op Curaçao, gaatjes bij 60 procent

Meer dan vierhonderd kinderen hebben afgelopen weekend een gratis gebitscontrole gekregen op Curaçao. Tijdens het evenement Un smail pa Kòrsou blijkt er bij zestig procent gaatjes te zijn.

Kinderen uit verschillende wijken op Bandabou konden zich inschrijven voor de gratis controle. “Het aantal gaatjes per kind ligt beduidend hoger dan in Nederland”, vertelt mondhygiënist Saskia den Hartog. In samenwerking met onder andere Denice Bezemer-Hoyer organiseren ze voor de derde keer deze actie.

Afgelopen zondag was het evenement bij landhuis Groot Santa Martha. Meer dan vierhonderd kinderen zijn langsgekomen. Voor de kinderen die geen vervoer hadden, zijn bussen ingezet. “Van de Tera Kòrá tot aan Knip hebben we kinderen opgehaald en naar landhuis Groot Santa Martha gebracht”, vertelt Bezemer-Hoyer.

Dat er gaatjes waren, was te verwachten. Maar er valt de mondhygiënisten ook andere dingen op. “We zagen ook meer gebits- en kaakafwijkingen. De meeste kinderen gaan niet voor controle naar de tandarts. Alleen met pijn”, aldus Den Hartog.

Volgens de organisatoren komt dit omdat veel mensen niet weten dat kinderen tot achttien jaar gratis meeverzekerd zijn voor tandheelkundige zorg. Hoe dat kan? Daar zijn verschillende verklaringen voor, volgens Den Hartog.

“De Sociale Verzekeringsbank (SVB) promoot dit niet. Ook zijn er maar weinig tandartsen waarmee de SVB samenwerkt die de kosten vergoeden. Daarnaast is fluoride dat aan het drinkwater werd toegevoegd in 2018 afgeschaft. En hier is niks voor in de plaats gekomen. Dat zie je terug in het aantal gaatjes bij de kinderen.”

De gaatjes konden zondag niet gevuld worden. “We hadden geen tandheelkundige unit tot onze beschikking verbonden aan een compressor of zo.

De kinderen werden doorverwezen naar een tandarts verbonden aan de SVB.”

Kinderen helpen door training te volgen

Den Hartog organiseert samen met haar collega-mondhygiënist Lisette van der Harst elk jaar een bijscholing voor mondhygiënisten op Curaçao. Door samen te werken met de Curaçaose Mondhygiënisten Vereniging (CVM) zetten ze zich – naast de training – ook in tijdens een hulpactie: een grootschalige en gratis gebitscontrole voor kinderen tot achttien jaar.

Tijdens de actie wordt de gezondheid van de tanden van de kinderen geregistreerd. “De gegevens worden verzameld en bijgehouden in de wijken, zodat je ze kunt vergelijken met elkaar.”

Er is uit de data nu al iets opmerkelijks te zien, volgens de mondhygiënisten. Kinderen op Bandabou hebben over het algemeen een beter gebit dan de kinderen in de stad.

“Hoe dat precies komt, weten we niet”, vertelt mede-organisator Bezemer-Hoyer. “Maar het is wel opvallend. Het zou kunnen dat de kinderen in de stad meer bewerkte voeding en meer suikers binnenkrijgen.”

Naast de kinderen zijn ook een veel volwassenen op het evenement afgekomen. Die krijgen gratis voorlichting over de verzorging van het gebit en wat voor hulp ze kunnen krijgen. “Er valt op het eiland enorme winst te behalen door voorlichting te geven en met z’n allen aan preventie te doen”, aldus Den Hartog.

Ook andere wijken straks aan de beurt

“We zijn enorm trots op de groei en professionaliteit van de organisatie”, zegt Den Hartog. “We zijn hier nu voor de derde keer op het eiland voor het project.”

Ook andere wijken hebben aangegeven dat ze graag het evenement naar hun bewoners willen halen. “Eind dit jaar gaan we naar Fuik, maar ook de wijken Koraal Specht, Brievengat en Otrobanda hebben al aangegeven interesse te hebben.”

De bedoeling is dat het evenement ook in de toekomst twee keer per jaar georganiseerd gaat worden. In hoeverre dat lukt, hangt volgens de initiatiefnemers af van sponsoren, donaties en vrijwilligers. Dat kan onder andere via stichting Hulp aan Curaçao.

Bron: NTR/CaribischNetwerk