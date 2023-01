AntilliaansDagblad | MDT geeft jongeren op Bonaire een doel

Kralendijk – Op Bonaire wordt het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Bonaire gestart. Het is een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en MDT Nederland. Het project heeft tot doel jongeren hun talenten te laten ontwikkelen, zichzelf te leren kennen en ze laten ontdekken wat ze willen in het leven.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren op Bonaire activiteiten missen. Ze worden niet uitgedaagd. ,,Juist als je jong bent moet je veel verschillende ervaringen hebben om jezelf en het leven te leren kennen zodat je later betere keuzes kunt maken. Als jongere ga je dan iets voor de samenleving doen’, vertelt uitvoerend projectmanager Damaly Linkers. ,,Maar je doet het ook voor jezelf.” In totaal besteed een jongere er tachtig uur aan, verdeeld over zes maanden. ,,Na schooltijd, na het werk of in de vakanties ga je naar je project bij een organisatie. Organisaties die meedoen moeten een goede leerplek kunnen bieden. We willen beginnen met vijf organisaties voor in totaal minimaal vijftig jongeren tussen de 13 en 27 jaar.”

Jongeren kunnen zich om verschillende redenen aanmelden. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten wat ze willen in het leven of omdat ze begeleiding willen bij het ontwikkelen van hun talenten. ,,Soms willen ze eerst meer ervaring opdoen voor ze belangrijke beslissingen nemen over hun leven. Of ze willen een tijdje zinvol werk doen en kijken welke nieuwe kansen het project brengt.“ Maar ook voor wie gewoon een leuke, zinvolle tijd wil hebben, is MDT volgens Linkers een goed idee.

In Nederland is het in ieder geval een succes maar dit betekent volgens haar niet dat de opzet op Bonaire hetzelfde moet zijn. ,,Wij kijken goed naar wat wel en niet werkt voor het eiland en de jongeren hier. Sterker nog, de jongeren mogen het zelf bepalen. Want het wordt een duurzaam programma voor jongeren, maar ook van jongeren.” MDT Bonaire is een jongerenpanel. Dit is een groep die de organisatie advies geeft over de activiteiten die er moeten worden aangeboden.

,,MDT Bonaire moet een programma worden waarover jongeren enthousiast worden én blijven. Misschien wil je wel leren om tv-programma’s te maken. Dan kunnen we een tv-bedrijf vragen of ze mee willen doen.” MDT Bonaire moet volgens Linkers het punt worden waar organisaties met hun projecten terecht kunnen. Hoe meer verschil er is, hoe beter ze het vindt. ,,Elke jongere is anders en zo vergroten we de kans dat iedereen een ideale ervaring opdoet. Belangrijk is dat organisaties goede informatie krijgen over de voorwaarden en dat ze een subsidie kunnen aanvragen.

Bron: Antilliaans Dagblad