ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

Kralendijk – Bonaire verwelkomde in het afgelopen jaar 169.706 bezoekers. Hiermee overtrof het de cijfers van 2019, 2021 en 2022. Het betekent een groei van 8 procent ten opzichte van de cijfers van voor de pandemie van 2020.

De cijfers betekenen een flinke stijging ten opzichte van 2019 (157.000) en een marginale stijging ten opzichte van 2022 (169.200) en het was het derde jaar op rij dat het aantal bezoekers toenam. Tot nu toe zijn de cijfers steeds vergeleken met 2019 maar vanaf 2024 zal Tourism Corporation Bonaire (TCB) het aantal verblijf-aankomstbezoekers met het jaar 2023 vergelijken.

Nederlandse bezoekers namen 47 procent van het totaal voor hun rekening, gevolgd door Amerikaanse bezoekers met 23 procent. Curaçao was goed voor 14 procent. Duitsland, Aruba en Canada hadden ieder een aandeel van 2 procent en België leverde 1 procent. In maart 2023 was het aantal bezoekers, met in totaal 16.493, het hoogste van het hele jaar. Bezoekers brachten in januari in totaal 195.294 nachten op het eiland door. In totaal brachten bezoekers in 2023 naar schatting 1.674.163 nachten door op Bonaire, gemiddeld 9,8 nachten per verblijf.

‘Herhaalde bezoekers’ spelen een belangrijke rol in het toerisme-succes van Bonaire, zo ook in 2023. Ongeveer 56,5 procent had het eiland eerder bezocht. In december kwam 60 procent van het totale aantal bezoekers niet voor de eerste keer naar het eiland. De mensen komen vaak voor vakantie en wanneer duiken wordt meegerekend gaat het om 65,6 procent. Zaken en bezoeken aan vrienden en familie wordt door 8 procent als reden genoemd.

Nederlandse bezoekers kwamen het vaakst uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en verbleven gemiddeld 11,9 nachten op het eiland. Er zijn drie belangrijke leeftijdsgroepen te onderscheiden. Zo’n 20,5 procent is tussen 55 en 64 jaar, 20 procent tussen 45 en 54 jaar en 17 procent tussen 25 en 34 jaar. Van de Amerikaanse bezoekers kwam 43 procent voor het duiken en 42,5 procent voor een ander soort vakantie, met een kortere gemiddelde verblijfsduur van 8,4 nachten. Amerikaanse bezoekers kwamen voornamelijk uit Florida, Texas, Californië, New York en Colorado. De demografie van hun leeftijd is ongeveer vergelijkbaar met die van de Nederlanders.

In termen van accommodatievoorkeuren koos 56 procent van de bezoekers voor hotels of resorts, 21 procent koos voor een appartement, 10 procent voor een villa en 6 procent verbleef bij vrienden of familie. De bezoekers bleken tevreden over hun verblijf op Bonaire. Ze geven het een waardering van 92 van de 100 punten en 93 procent gaf aan dat ze het eiland zouden aanbevelen bij anderen. Miles Mercera, ceo van TCB zegt enthousiast te zijn over de uitkomsten. ,,De opmerkelijke toeristische groei van Bonaire in 2023 is een bewijs van de veerkracht van onze bestemming en de onwrikbare steun van onze bezoekers en de lokale gemeenschap. Samen maken we van Bonaire een duurzame reisbestemming met onvergetelijke, unieke en authentieke ervaringen en uitzonderlijke gastvrijheid”, aldus Mercera.

Bron: Antilliaans Dagblad