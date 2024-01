ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

Oranjestad – De luchthaven van Aruba is gisteren de hele ochtend gesloten geweest. Het koelsysteem in het gebouw werkte niet goed, waardoor de temperatuur binnen dermate hoog werd dat het niet verantwoord was om open te zijn.

Rond het middaguur was het probleem verholpen en konden de vluchten weer worden hervat.

Het slecht functionerende koelsysteem stelde passagiers en luchthavenpersoneel bloot aan ongezonde en onveilige omstandigheden als gevolg van verhoogde temperaturen. Uit het koelsysteem lekte gecondenseerd water, wat de vloeren in de terminal glad maakte. Ook dat zorgde voor extra gevaar, aldus Aruba Airport Authority (AAA). De luchthavendirectie besloot gisterochtend om de normale luchthavenprocessen stop te zetten en de start- en landingsbaan van de luchthaven te sluiten. Het koelsysteem moest eerst gerepareerd worden, zodat de temperaturen in het gebouw weer verlaagd werden tot een aanvaardbaar niveau.

De luchthaven werd om 8.45 uur gesloten. Om 12.00 uur werden de check-inprocessen hervat en om 12.30 uur de terminal- en landingsbaanprocessen.

In de nacht van 17 op 18 januari werden reparaties uitgevoerd om een kleine lekkage in een van de koelerleidingen te verhelpen. Tijdens het reparatieproces – dat ‘s nachts plaatsvond – werd een technische complicatie ontdekt. Dit zorgde ervoor dat het lek niet direct kon worden verholpen en het gevolg was dat het koelsysteem niet kon worden herstart. Het duurde gisteren tot 11.15 uur voordat het lek was gerepareerd. Daarna het koelsysteem weer worden opgestart om de gebouwen te koelen.

AAA laat weten dat ze gaat evalueren wat er mis is gegaan bij de herstelwerkzaamheden van het koelsysteem. De lessen die hieruit worden getrokken, zullen tot maatregelen leiden om te voorkomen dat soortgelijke situaties zich opnieuw voordoen.

De luchthavendirectie realiseert zich dat het sluiten van Aruba Airport tot veel overlast heeft geleid. Het inchecken voor vluchten die rond het middaguur zouden vertrekken, liep vertraging op. Binnenkomende vliegtuigen liepen ook enige vertraging op. Ongeveer tien vluchten uit de Verenigde Staten (VS) en enkele internationale vluchten van buiten de VS ondervonden hinder. Passagiers die al op de luchthaven waren, kregen de optie om in comfortabele ruimtes in Hyatt Place te wachten tot het inchecken werd hervat. In beide wachtruimtes, in het hotel en op het vliegveld, kregen getroffen passagiers gratis drankjes en snacks.

Sommige vluchten op doorreis naar Aruba werden omgeleid. Eén vlucht week uit naar Curaçao en twee vluchten weken uit naar Puerto Rico. Deze omgeleide vluchten zijn gisteren later op de dag alsnog naar Aruba gevlogen. AAA stelt dat er geen vluchten zijn geannuleerd. Gedurende de ochtend en rest van de dag konden passagiers hun verlate aankomst- en vertrektijden bekijken op de website airportaruba.com. Op Facebook werden regelmatig updates gepost om mensen op de hoogte te houden.

De luchthavendirectie bood gisteren haar excuses aan voor het ongemak dat reizigers, luchthavengebruikers en personeel hebben ondervonden. ,,We waarderen het geduld en de samenwerking van het personeel van de AAA, de autoriteiten, alle luchthavengebruikers en het Hyatt Place tijdens de donderdagochtend en -middag.”

Bron: Antilliaans Dagblad