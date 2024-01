ParadiseFM | Ministerie van VVRP plaatst LED-verlichting op kruispunten

Oranjestad – Aruba is er klaar voor om afval gescheiden in te leveren. Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur is die mening toegedaan op basis van de evaluatie van de afvalcampagne ‘Baki den Bario’ in 2023.

De beslissing is genomen om ook in 2024 door te gaan met deze campagne. De eerste datum is 27 januari.

Pos Chiquito is de eerste wijk waar dit jaar de containers worden geplaatst. De locatie is het Compleho Deportivo Pos Chikito. De containers staan er van 07.00 tot 11.00 uur. Minister Arends heeft dit donderdag bekendgemaakt.

Baki den Bario was vorig jaar een groot succes. Bijna 5.000 voertuigen kwamen op de inzamelactie af en brachten afval waarmee 781 containers konden worden gevuld. Het genoemde aantal voertuigen is overigens zonder de eerste activiteit in San Nicolas mee te tellen.

Elf keer vond Baki den Bario in 2023 plaats en de bewindsman noemt het een groot succes. Aan de inzamelactie werken achter de schermen veel mensen mee. Zo is er een speciaal team dat in de nachtelijke uren de locatie voorbereidde. Een ander team was in de ochtend actief en nam het ingeleverde afval aan. ,,Door deze gezamenlijke inspanning konden elke zaterdag dat er een Baki den Bario was, gemiddeld meer dan 500 voertuigen worden geholpen.

Baki den Bario is onderdeel van de nationale schoonmaakactie Limpi Limpi. Het doel is om de samenleving er bewust van te maken dat het gescheiden inleveren van afval heel belangrijk is. ,,Ik denk dat de inzet van de bevolking om naar Baki den Bario te komen, laat zien dat Aruba er klaar voor is om afval gescheiden in te leveren”, stelt Arends.

In 2023 werd Baki den Bario elke twee weken gehouden. De frequentie wordt dit jaar iets minder vaak, elke maand. Minister Arends heeft hierover vorige week met de partners gesproken om te evalueren hoe het in 2023 ging en om voor 2024 een planning te maken. De keuze van de districten en de locaties in 2024 is onder andere gebaseerd op de bevolkingsdichtheid. Hoe meer mensen er in een wijk wonen, des te meer afval zij produceren. In die wijken zal Baki den Bario komen.

,,Het is belangrijk dat we met deze actie doorgaan, zodat nog meer mensen kunnen ervaren hoe ze afval gescheiden kunnen inleveren. Het is een andere manier van afval inzamelen. De regering is bezig om het afvalbeleid om te gooien. Wij faciliteren dat mensen makkelijker afval kunnen weggooien, terwijl de burger meewerkt door het afval te komen brengen.”

Op de website www.limpi.aw staat meer informatie over de datums en de locaties waar Baki den Bario in 2024 komt.

Bron: Antilliaans Dagblad