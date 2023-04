NTR | Arubaanse premier wil opheldering van Nederland over de dood van Nigel Hill

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes heeft met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) gesproken over de dood van Nigel Hill. Zij wil opheldering voor de nabestaanden op Aruba.

De celgenoot wordt verdacht de Arubaanse man te hebben vermoord in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel. Helga Hill, de moeder van Nigel (24) begrijpt niet waarom iemand die tbs heeft gekregen voor moord, bij zijn zoon in de cel werd geplaatst.

Het is de eerste keer dat iemand die tbs heeft gekregen een celgenoot heeft gedood. De moeder wil dat de Nederlandse politiek maatregelen gaat nemen. Ook zegt ze op Aruba nog altijd met veel vragen te zitten, zonder antwoorden vanuit Nederland.

Zo wil de moeder weten waarom het twee dagen heeft geduurd voordat justitie haar informeerde dat haar zoon levenloos in zijn cel is gevonden. “Die vraag hebben we ook aan Nederland gesteld”, zegt premier Wever-Croes. “Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.”

“Als zoiets in Nederland gebeurt, wordt de familie op dezelfde dag ingelicht. Dat het twee dagen heeft geduurd, heeft haar extra pijn en verdriet bezorgd. De moeder geeft aan dat waar haar zoon vastzat, dat ze daar haar contactgegevens hadden.”

“Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk. We moeten er samen voor zorgen dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren”, vindt ook de Arubaanse premier. “Hoe dan ook, het gaat hier om een mens dat werd vermoord.”

Volgende week opnieuw gesprek met Nederland

“Ik heb dit besproken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij heeft van haar kant ook beloofd een follow-up te doen, zodat dit verder besproken kan worden als minister (van justitie) Rocco Tjon volgende week in Nederland er is.”

“De familie is in een groot verdriet. Ik heb de familie beloofd dat we ze zullen informeren als we meer weten. Tot nu toe hebben we geen update over het onderzoek.”

“We hebben begrepen dat er twee onderzoeken gaande zijn. Eén naar wat er precies is gebeurd. Het andere gaat om een strafrechtelijk onderzoek. We zijn nu in afwachting op de resultaten, zodat we dan kunnen kijken welke stappen nodig zijn”, aldus premier Wever Croes.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk