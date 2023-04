Opinie | Kenmerkend aan de Huffelshuffle: één stap vooruit, twee achteruit

Door Rob Hoogland | Telegraaf

Dat was een Huffelshuffle met verstrekkende financiële gevolgen, mag je wel zeggen: 200 miljoen naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bonnetjes niet nodig.

Ik wéét ’t niet hoor, met sommige D66-bewindslieden. Waarom gaan ze niet even in de leer bij Gunay Uslu van Cultuur & Media, de charmante, stijlvolle, verstandige vrouw die ze maximaal drie jaar en drie maanden hun partijgenote mogen noemen? Zij deelt eveneens steeds onze centen uit, maar bijvoorbeeld met haar bezoekverslagen op LinkedIn bewijst zij telkens dat bescheidenheid en nederigheid daarbij ook voor kabinetsleden boven wethouder Hekking-gedrag te prefereren zijn. Daarvan alleen al zouden haar collega’s iets kunnen opsteken. Ik denk aan twee cursussen bij mevrouw Uslu: een Masterclass Presentatie & Representatie en een serie bijlessen in hoofdrekenen, waar ze bij Corendon gezien de bedrijfsresultaten heel bedreven in zijn.

Of is het voor die bijlessen in hoofdrekenen al te laat?

Ik vermoed namelijk dyscalculie.

Het zal mij wel weer beschuldigingen van misogynie opleveren, maar soit: het gaat mij met name om twee vrouwen. Minister van Financiën Sigrid Kaag vloog in de outfit van een schoonmaakmedewerkster – inclusief sneakers – naar Kiev, waar zij in haar functie helemaal niks te zoeken had, maar waar zij er desondanks niet voor terugdeinsde om Oekraïne achteloos ’honderden Europese miljarden’ toe te zeggen. En staatssecretaris Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen, bijgenaamd ’de Pauw’ in hofkringen, gooide in het kader van de ’Onderlinge Regeling Samenwerken aan Hervormingen’ zomaar weer 200 miljoen in de bodemloze Antilliaanse put, opvallend genoeg nadat zij tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan onze Caraïbische eilanden de Huffelshuffle had geïntroduceerd.

U heeft Huffeltjes opzienbarende verrichtingen op de dansvloer daar op Curaçao aanschouwd?

In kleding die pijn deed aan mijn ogen danste zij met de Curaçaose premier Gilmar Pisas. Toen ik dat samen met mijn kleinkinderen op de kwelbuis aanschouwde, heb ik die koters onverbiddelijk naar boven gestuurd. De schokkende, wellustige heupbewegingen die de staatssecretaris maakte zouden zelfs het Lentekriebels-pakket niet hebben gehaald. Het was een en al platte oerdrift, en dat terwijl Pisas eerder in zijn carrière reeds had laten blijken dat hij daar niet geheel en al ongevoelig voor is, want anders was hij ook niet met een blauw oog thuisgekomen nadat hij de echtgenoot van zijn minnares was tegengekomen.

Het meest kenmerkende van die dans: één stap vooruit, twee achteruit, hetgeen de Huffelshuffle natuurlijk wel tot een typische D66-dans maakt. Eén stap vooruit in het stikstofbeleid is immers twee stappen achteruit qua leefbaarheid.

Wat is er na die dans gebeurd?

Huffeltje geeft dat geld de komende jaren in goed vertrouwen, las ik, er hoeft géén verantwoording over te worden afgelegd.

Ik weet genoeg.

