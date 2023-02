Ingezonden | Homoseksuele toeristen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Peter Hazenoot aan het woord.

Afgelopen week overspoelde een duizendtal homoseksuele toeristen via een cruiseschip ons geliefde eiland Aruba. Iedereen die zich vakantie kan veroorloven is gezegend om Aruba te bezoeken, maar wat ik onlangs heb gezien ging alle grenzen van immoraliteit te buiten. De extravagante attitude van velen was aanstootgevend. Onze stranden werden overspoeld evenals de boulevard en daartoe behorende winkels en eet- en drinkgelegenheden.

Ik heb me niet alleen gestoord aan een volledig gebrek aan respect, maar ook verbaasd. Wat dachten deze mensen dat Aruba voor plaats is? Dat wat nergens in de wereld kan, hier dagelijkse realiteit mag zijn? Dat ouders het fijn zouden vinden als ze op het strand bij zwemles bijvoorbeeld kontvingerende en tongzoendende mannen aan de waterkant zien staan? Als ik dit niet zelf gezien had, had ik niet willen geloven dat dit plaats heeft op ons eiland.

Dat kinderen dit soort vunzigheid en ranzigheid normaal zouden vinden? Wellicht is men in de veronderstelling dat dit vooruitgang is in morele zin? Wat dacht onze overheid en ons politieapparaat? Dat net doen alsof ze dit niet zien gelijkstaat aan dat het niet gebeurd is? Waarom was er geen politiepatrouille die op zijn minst ingreep toen er massa’s naakte (met uitzondering van een string of gaasachtig zwembroekje) de groep op de stoep dirigeerde met het verzoek om iets meer verhullends aan te trekken?

En allermeest de winkels (no shirt, no shoes, no service) waar deze horden opgegeilde mensen binnengingen zonder ooit een reprimande te ontvangen. Ik begrijp het concept geld verdienen en ‘zaken zijn zaken’, maar dit sloeg werkelijk nergens op. Tot slot de bevolking (die dit lachend en applaudisserend stond toe te kijken, alsof dit gelijkstond aan een carnavalsoptocht. Alsof dit normaal is en cultuur). Klagen als er een lading quads of huurscootertjes het straatbeeld vullen, maar nu de grootste lol hebben. Eerlijk is eerlijk, niet de hele bevolking, noch de hele homogemeenschap deed ‘leuk’ mee. Er was geluid van beide zijden dat dit toch wel ongehoord was.

Op televisie worden bepaalde erotische en gewelddadige films overdag geweerd tot een geschiktere tijd. Vooral om hen die hiermee niet geconfronteerd wensen te worden te beschermen (onze kinderen en zwakkeren in de samenleving) waar ik mij in dit geval gaarne onder wens te scharen. Nu was er geen ontkomen aan. Wordt hier niet met twee maten gemeten? In San Nicolas worden prostituees gemaand naar binnen te gaan, daar is zelfs een wet voor, maar in Oranjestad mag men met minder kledij zomaar de straat op. Ik vraag me af wat de traditionele Amerikaanse toerist ervan moet vinden.

Ik sprak er enkelen aan onderwijl ik probeerde een beter onderkomen te vinden. Ja ik ben gevlucht, voor de enkeling die zich dit nu nog afvroeg. Zij waren wellicht nog meer verbijsterd en vervuld met afgrijzen dan ik die Nederland gewend is (Gaypride). Directie Toerisme en Cultuur evenals Directie van Justitie, open uw ogen. Aruba open uw ogen. Een feestje is heerlijk en een glaasje wijn of bier juich ik zelfs toe. Genieten is geen zonde en ik weet van mijzelf dat ik midden in de maatschappij sta. Ik ben voor een gemiddelde gelovige of predikant verre van preuts (dus kom daar nou alsjeblieft niet mee op de proppen).

Maar kan dit nu niet anders? Is dit de toekomst van Aruba? Moet alles dan wijken voor toerisme en fun? Willen we echt het afvoerputje van de Cariben worden? Moet alles daarvoor wijken, ook openbare orde en veiligheid en bescherming van onze kinderen? Voor de goede orde: ik was met een vriend die verre van gelijkgestemd is als ik. Hij deelt niet dezelfde normen en waarden die ik heb. Maar deze toerist die regelmatig terugkeert naar Aruba, wist ook niet waar hij het zoeken moest. Een ander wilde een huis kopen en vertelde me, terwijl hij zijn auto keerde om eveneens te vlieden van de plek des onheils, ‘dat stellen wij nog even uit’, ‘this is not what we thought would happen here’.

Tot slot, laten we orde op zaken stellen want dit is – tot mijn grote vrees – niet de laatste keer dat we hiermee te maken zullen krijgen. Ik spreek de politiek aan op hun verantwoordelijkheid evenals de politie. Ik spreek de winkelier aan op hun geloofwaardigheid, of haal die bordjes ‘no shirt no service’ weg, of laat het altijd en voor iedereen gelden. Ik spreek de Arubaanse bevolking aan. Laten we gastvrij zijn en blijven zoals dat van ons bekend is, maar tegelijkertijd wel paal en perk stellen aan wat we tolereren en wat niet. Laten we onze kinderen beschermen en onze maatschappij enigszins haar waardigheid laten behouden.

Ik spreek ook de lbgti+-gemeenschap aan: we hebben een andere overtuiging, dat moet kunnen in een democratie. Er is vrijheid van meningsuiting en ook van wie je liefhebt. Maar wilt u dit? Is dit hoe u zich wilt profileren? Laten we met elkaar naar wegen zoeken. Mogen we van elkaar niet verwachten en vragen om ons publiekelijk te gedragen zodat we geen aanstoot zullen geven aan die ander? Natuurlijk geldt dit voor ons allen. Onlangs ben ik naar een stelletje toegelopen die op strand de liefde bedreef en publiekelijk seks had. Ik heb toen vriendelijk doch dringend gevraagd om dat uit het zicht van mijn kinderen en mijzelf te doen. Laten we allen lering trekken uit hetgeen onlangs gebeurde.

Laten we ons bezinnen en laten we waken voor onze kinderen, voor ons eiland, voor ons toerisme, voor onze toekomst.

Peter Hazenoot

Een bezorgde ouder en inwoner van nos dushi Aruba,

Predikant voor de Protestantse gemeente van Aruba in Piedra Plat en San Nicolas