Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Oranjestad – Meer dan 800 personen hebben ‘gesolliciteerd’ naar de vacature van ‘Makkelijkste baan ter wereld’. De communicatiecampagne van Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een winnaar opgeleverd die het binnenkort het weer op Aruba mag komen presteren.

ATA startte de campagne dit jaar om toeristen op ludieke wijze te laten zien hoe het weer op Aruba is. De campagne was vooral gericht op de Noord-Amerikaanse pers en liet het ‘effect van Aruba’ zien. Zoals de blauwe zee, de waanzinnige stranden en het fantastische klimaat. Statistieken wijzen uit dat Aruba in het Caribisch gebied de bestemming is met de meeste zonnedagen per jaar. Dat was voor ATA aanleiding om de vacature open te stellen. Het weer voorspellen op Aruba is met deze statistieken een relatief makkelijke baan.

De campagne trok aandacht in de Verenigde Staten en Canada, bij onder andere Forbes, Thrillist, Travel + Leisure, Travel Pulse en Travel Noire. ATA bereikte ook een strategische samenwerking met het programma Daytime, wat bijdroeg aan het succes van de campagne.

De ‘Makkelijkste baan ter wereld’ heeft miljoenen mensen bereikt. De boodschap werd benadrukt in artikelen, televisiezendtijd en content op sociale media. ATA heeft berekend dat het bereik meer dan 3,6 miljard is, wat neerkomt op een marketingwaarde van ruim 33,561.185.02 dollar. Dat betekent dat elke dollar die ATA investeerde in de campagne, 335 dollar opleverde.

Het resultaat is dat ATA de lat hoger gaat leggen wat innovatieve campagnes betreft. Het inzetten van de natuurlijke bronnen van Aruba is succesvol gebleken.

Bron: Antilliaans Dagblad