Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Kralendijk – Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) heeft besloten dat het Washington Slagbaai Park zes dagen per week geopend blijft.

Het park wordt niet de hele week opengesteld voor publiek om de natuur de kans te geven om te herstellen.

Een paar maanden geleden, in april, is besloten om het park zes dagen in plaats van de normale zeven dagen per week open te stellen om meer nadruk te leggen op het natuurherstel en herbebossingsproject ‘Proyekto Parke Bunita’. Dit project loopt al meer dan drie jaar in het park en hoewel het succesvol wordt genoemd zijn er nog steeds gebieden die extra aandacht nodig hebben.

Daarom is in april besloten het park één dag per week te sluiten. Deze dag stelt de rangers in staat om meer gericht onderhoudswerk te verrichten. Na enkele maanden is de situatie opnieuw beoordeeld en is besloten om de huidige openingstijden te handhaven, ‘vanwege de positieve impact van de herbebossingsproject binnen het park’.

Het Washington Slagbaai Park is geopend van dinsdag tot en met zondag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Entree tot het park is mogelijk tot en met 14.30 uur.

Bron: Antilliaans Dagblad