Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Hans van Aalst: Alle partijen moeten er beter van worden

Willemstad – Hans van Aalst, een op Curaçao wonende expert op het gebied van citymanagement en binnensteden is aangetrokken om plannen te maken voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Willemstad.

Hoewel het specifiek gaat om twee verschillende opdrachten van twee verschillende opdrachtgevers, kunnen ze ook niet helemaal los van elkaar worden gezien. Downtown Management Organization (DMO) heeft Van Aalst de opdracht gegeven om een Visieplan voor Punda op te stellen, en namens de Curaçao Tourist Board (CTB) en overheid, gaat hij aan de slag met een ‘Terms of Reference’ (ToR) voor de volledige binnenstad, waarmee de wijken Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo worden bedoeld. Bij die laatste opdracht zijn ook meerdere partijen betrokken.

Een week geleden schreef Van Aalst op LinkedIn een bericht over deze nieuwe uitdagingen, en desgevraagd vertelt hij in een gesprek met het Antilliaans Dagblad nu meer over wat er in de komende maanden van hem verwacht wordt.

Van Aalst heeft in Nederland zijn sporen verdiend in het citymanagement van de centrumgebieden van Zeist en Gouda. Ondanks dat er veel verschillen zijn tussen deze oer-Hollandse binnensteden en het Caribische Willemstad, ziet Van Aalst zeker met Gouda ook overeenkomsten. ,,Ook Gouda heeft een historisch centrum, waarin ondernemers, vastgoedeigenaren, de cultuursector, overheid en diverse andere partijen samenwerken.

De lessen die hij hier geleerd heeft, kan hij voor een deel ook in Willemstad toepassen. Maar Van Aalst benadrukt ook dat er niet één specifieke succesformule bestaat die je in alle binnensteden ter wereld zomaar kan – of beter gezegd moet willen – uitrollen. En dat heeft Willemstad ook helemaal niet nodig volgens hem.

,,Het mooie van de binnenstad van Willemstad, is dat die – met de mooie historische panden – authentiek is. Toeristen die hier komen, denken soms dat alle steden in het Caribisch gebied zo zijn, maar dat is niet het geval”, aldus Van Aalst.

Verder benadrukt de binnenstad-expert dat in Willemstad eigenlijk alle ingrediënten al aanwezig zijn voor het nog aantrekkelijker maken van de stad. Het is tevens de bedoeling om de samenwerking op te zoeken met alle partijen die bij de binnenstad betrokken zijn en samen te werken om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Zoals met ondernemers, vastgoedeigenaren, de cultuursector, monumentenvertegenwoordiging, de overheid en andere betrokken partijen.

