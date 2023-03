AntilliaansDagblad | Viering nationale feestdag Aruba

Oranjestad – Aruba viert vanavond en zaterdag de Dag van de Vlag en het Volkslied. ,,Trek eropuit, eet krioyo-hapjes, dans, zing en vier de nationale dag met elkaar.”

Die boodschap heeft minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) op de vooravond van 18 maart. ,,Na drie moeilijke jaren kunnen we dit jaar eindelijk onze nationale dag weer vieren zoals we altijd deden.” De vlag en het volkslied zijn de symbolen van onze identiteit, waarmee we eenheid creëren. ,,Ik nodig iedereen uit om de vlag te hijsen en de nationale dag vol trots met elkaar te vieren.”

Vanuit Directie Cultuur worden twee activiteiten georganiseerd. Vanavond is de Culturele Manifestatie op Plaza Libertador Gilberto Françios ‘Betico’ Croes. Chris Kross geeft een concert, dat wordt afgesloten door Musical Time. Publiek is welkom vanaf 18.30 uur. Zaterdagochtend vanaf 9.00 uur is het protocollaire evenement, waarbij geüniformeerde groepen in een defilé langs hoogwaardigheidsbekleders lopen.

,,Voel de trots om een inwoner op deze rots te zijn. We hebben met elkaar de strijd geleverd om vandaag te kunnen zeggen dat Aruba zich aan het herstellen is. We doen dat met positiviteit. Ik wens iedereen op 18 maart een fijne Dag van de Vlag en het Volkslied.”

Bron: Antilliaans Dagblad