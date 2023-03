AntilliaansDagblad | Parlementslid Sint Maarten aangehouden

Voor aannemen steekpenningen en misbruik functie

Willemstad/Philipsburg – Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren Statenlid Rolando Brison van Sint Maarten aangehouden.

Daarnaast zijn door de rechter-commissaris (RC) huiszoekingen verricht in de verblijfplaats van de verdachte en zijn werkplek in het Parlementsgebouw in Philipsburg.

,,De aanhouding en de huiszoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek genaamd ‘Lissabon’, waarbij de verdenking is dat de Sint Maartense parlementariër steekpenningen heeft aangenomen en misbruik van zijn functie heeft gemaakt”, aldus het Openbaar Ministerie.

Wankele steun kabinet-Jacobs verder verzwakt

Het OM noemt geen naam, maar gisteren was al snel duidelijk dat het Brison betreft. Brison maakt deel uit van de UP-fractie (United People’s Party), de partij die werd opgericht door de later veroordeelde politicus Theo Heyliger, maar tussen beiden botert het al langer niet.

Het onderzoek ‘Lissabon’ wordt uitgevoerd door het RST onder leiding van het Centrale Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Centrale Team richt zich op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

,,Het onderzoek loopt nog en nadere aanhoudingen of huiszoekingen worden niet uitgesloten”, meldt het OM.

De aanhouding kan ook politiek gevolgen hebben. Want met de voorlopige afwezigheid van Brison is de al wankele steun voor het kabinet-Jacobs nog verder verzwakt. Bij UP waren al twee Statenleden opgestapt en als ‘onafhankelijk’ verdergegaan. Het parlement van Sint Maarten telt vijftien leden.

Brison werd 38 jaar geleden op Sint Maarten geboren. Volgens de website van Parliament of Sint Maarten is hij 1.811 dagen Statenlid. Hij was voorheen werkzaam bij het toeristenbureau belast met marketing. Brison studeerde in Nederland aan de Inholland Hogeschool. Bijna exact een jaar geleden werd hij in een rechtszaak veroordeeld wegens een structurele flinke huurachterstand en het in zeer slechte staat opleveren van de gehuurde villa met zwembad.

In 2021 was de UP erg boos omdat in de Tweede Kamer vragen waren gesteld over een foto waarop op dat moment parlementsvoorzitter en UP-lijsttrekker Brison in een restaurant te zien is met casino-eigenaar Francesco Corallo, waar eerder ook Heyliger nauwe banden mee onderhield en waarvoor de later veroordeelde Curaçaose MFK-premier Gerrit Schotte in 2011 een belangrijke positie bij de gezamenlijke Centrale Bank CBCS wilde regelen. Corallo had in 2010 grote sommen geld overgemaakt op privérekeningen van de toenmalige levenspartner van Schotte.

Bron: Antilliaans Dagblad