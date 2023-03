AntilliaansDagblad | Rechter Aruba: Val regering terecht

Oranjestad – De Arubaanse regering is op 31 maart 2021 gevallen. Het recente vonnis tegen ex-parlementariër Allan Howell (POR) is een bewijs dat de val terecht was. ,,De integriteit van de regering was in het geding.”

Regeringspartij MEP, die zowel in het huidige kabinet Wever-Croes II als in Wever-Croes I zat, heeft gereageerd op het vonnis tegen Howell. De rechter deed recent uitspraak en veroordeelde Howell tot 2 jaar gevangenisstraf vanwege verduistering. POR was in 2021 de coalitiepartner in het kabinet Wever-Croes I. Howell was de partijleider.

Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) diende het ontslag van haar kabinet in 2021 in, nadat het Openbaar Ministerie (OM) had bekendgemaakt dat Howell verdachte is in een corruptiezaak met overheidsgeld. Wever-Croes had eerder met Howell gesproken en gevraagd of hij zijn ontslag als parlementariër wilde indienen. Howell wilde dat niet doen. De premier besloot – na intern overleg – om het ontslag van haar kabinet in te dienen. Drie maanden later werden verkiezingen gehouden.

,,Integriteit is voor mijn kabinet zeer belangrijk. Om die reden kon de toenmalige regering niet verder regeren met een verdachte coalitiepartner. Het was geen makkelijke beslissing, omdat Aruba in een crisis verkeerde. Maar we konden niet doorgaan met regeren en doen alsof er niets aan de hand was”, zegt Wever-Croes.

De val van de regering leidde tot speculaties dat het een politieke strategie was, om te voorkomen dat er nieuwe partijen zouden gaan meedoen aan de verkiezingen. ,,Met het vonnis van de rechter is het duidelijk dat de regering terecht is gevallen. Ook de reden is nu duidelijk.”

