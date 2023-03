Ingezonden | Zwerfhonden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Siegmond van Lamoen aan het woord.

Zwerfhonden: Een probleem of Oranje economie potentie?

Wat als we de overschot aan zwerfdieren niet als een probleem zien maar als een gelegenheid om met een “out of the box” benadering profijt van hebben?

Oranje economie is de naam van het geheel van activiteiten dat bestaat uit het omzetten van ideeën en kennis in goederen en diensten, die naast economisch voordeel, de ontwikkeling van cultuur en creativiteit probeert te bevorderen.

Dierviendelijke oplossing zou de TNR systeem (al succesvol geimplementeerd mbt katten op een aantal lokale resorts) zijn en we kunnen het zelfs als een orange economy product behandelen en exporteren. Win win win situatie. Minister economische zaken, minister toerisme, toeristenbureau, dierenorganisaties en de dieren zelf blij.

Vangactie SDBC door laten gaan maar dieren die na 7 dagen niet zijn opgehaald, steriliseren en ipv euthanaseren terugplaatsen, doordat ze gesteriliseerd zijn zullen ze na verloop van tijd uitsterven. Gebruikmaken van expertise en netwerk van Feed Friends mbt voeren op locatie. Ernstig zieke honden of waar te veel kosten mee gemoeid zijn en geen organisatie voor de kosten op wilt draaien, pijnloos in laten slapen gebruik maken van expertise SDBC.

De teruggeplaatste dieren allemaal in kaart brengen en met foto’s en verhaal erbij en dan adoptanten op afstand zoeken. Schept ook een band met de dieren en met het eiland en zou ertoe kunnen leiden dat er minimaal zo’n 6000 extra mensen het eiland bezoeken om hun adoptiehond te bezoeken.

De sociale honden, indien interesse, onder te brengen bij de stichtingen en adoptie zowel lokaal als in buitenland voor te zoeken (gebruikmaken van kennis en expertise RPC bv).

Doorgaan met educatie op scholen maar daarnaast project te starten dat ze tijdens handenarbeid stenen gaan schilderen of van teksten (met betrekking tot dieren) voorzien en deze op diverse locaties plaatsen zodat vooral toeristen deze kunnen vinden en meenemen. De enthousiasme bij de kinderen zal enorm zijn als ze zien waar hun steen allemaal niet terecht zal komen. Dit heeft meerdere positieve effecten: Stimuleert de creativiteit van de kinderen, creëert betrokkenheid van de kinderen zowel met het project als met de dieren, hebben de toeristen een extra bezigheid en brengt ons eiland op de wereldmap als eerste en enige die zoiets doet. Het delen en posten op de sociale media is ook weer een extra boost voor ons eiland. Stel je voor al die cruisetoeristen die uitstappen en al lopend door onze stad uitkijken naar de stenen terwijl ze alleen goed uitziende honden waarnemen en mensen die hen vriendelijk bejegenen.

De door SDBC beoogde bewustwordingscampagne uit te breiden met belang voor de gehele bevolking van deze aanpak bewust te maken en dat iedereen profijt zal hebben want hoe meer toeristen hoe beter de economie zal draaien.

Dus op zich ipv de zwerfhonden als een probleem te zien, het als een gelegenheid en om als eiland een concept/product te ontwikkelen waar we meer toeristen mee aan kunnen trekken.

Met de succesvolle implementatie van bovengenoemde hebben wij als enige land in de wereld de expertise en kunnen we het als een orange economy aan andere landen verkopen. Hier is dan de expertise van de economische zaken van belang om het succesvol te exporteren. Los van het feit dat mensen uit deze landen ook nog hier zullen komen om het in de praktijk te zien, dus weer meer toerisme en goed voor de deviezen.

Siegmond van Lamoen,

I-Animal

Curacao