AntilliaansDagblad | Bonaire wil meer directe luchtverbindingen

Kralendijk – Miles Mercera en Maarten van der Scheer hebben afgelopen week tijdens de Routes America Conference 2023 met verschillende mogelijke luchtvaartpartners in Zuid- en Midden Amerika en Canada gepraat over een directe luchtverbinding met Bonaire. In totaal zijn er vijftien gesprekken gevoerd.

Als het toonaangevende luchtvaartevenement in de regio brengt Routes America professionals uit de industrie van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en bestemmingen samen en biedt het een platform om ‘hoogwaardige relaties op te bouwen met een gekwalificeerd publiek van besluitvormers op het gebied van de ontwikkeling van luchtdiensten uit de hele regio en daarbuiten’.

Het evenement werd dit jaar gehouden in Chicago, Illinois. Mercera is de ceo van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Van der Scheer is de baas van Bonaire International Airport (BIA) en volgens beide ceo’s is Bonaire klaar voor directe verbindingen met onder meer Bogota, Panama en Toronto. ,,Uit een studie naar de beschikbare hotelcapaciteit blijkt dat er nog ruimte is voor groei”, aldus Mercera.

Meer directe luchtverbindingen is een wens van BIA en TCB die langer bestaat. Al in 2014 zijn tijdens een luchtvaarttop op Bonaire de eerste stappen gezet voor een drastische uitbreiding van BIA met als uiteindelijk doel samen met de andere Antilliaanse eilanden, Curaçao en Aruba, te bouwen aan een luchtvaartknooppunt voor het Caribisch Gebied en de Latijns-Amerikaanse regio.

De plannen voor de uitbreiding van de luchthaven zijn inmiddels in een vergevorderd stadium nadat in 2022 is aangekondigd dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) samen met Nederland gaat investeren in de luchthaven van Bonaire, om ervoor te zorgen dat deze in de toekomst beter aan internationale veiligheidsstandaarden kan voldoen. Onlangs werden concrete plannen voor de uitbreiding en modernisering van de terminal gepresenteerd waarmee de capaciteit en de doorstroom drastisch vergroot zullen worden.

Bron: Antilliaans Dagblad