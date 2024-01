DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

Oranjestad – De introductie van de pre-triage bij de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft geleid tot een afname van 20 procent in het aantal patiënten dat echt urgent medische zorg nodig heeft.

Dit blijkt uit statistieken van het Horacio Oduber Hospital (HOH).

Pre-triage betekent dat patiënten die zich bij de SEH melden, eerst enkele vragen moeten beantwoorden om te bepalen hoe urgent hun medische klacht is. Hierdoor komen alleen patiënten op de SEH die echt de aandacht van het personeel nodig hebben. Andere patiënten worden doorverwezen naar de Huisartsenpost of naar hun eigen huisarts. Van de 100 patiënten komen op deze manier 20 patiënten niet op de SEH terecht.

Het HOH geeft sinds vorig jaar juni maandelijks een overzicht van de statistieken: onder andere het aantal opnames, het aantal patiënten en het aantal operaties. Op die manier wordt de medische zorg transparant. Dit past in de visie en missie van de Raad van Bestuur.

Deze keer is geen maandoverzicht gegeven, maar het jaar 2023 is vergeleken met 2022 en 2021. In 2023 zijn 9.919 patiënten opgenomen. Dit is 0,5 procent minder dan in 2022. De gemiddelde opname duurde 4,2 dagen. 60 procent van de patiënten werd opgenomen via de SEH. Het aantal patiënten dat via de SEH binnenkwam, is met 5,2 procent gedaald vergeleken met 2022.

De bezettingsgraad van de bedden is gestegen naar 90,8 procent. Het HOH heeft een verklaring voor dit hogere percentage. Het aantal bedden is eind 2021 verminderd, dit had te maken met de verbouwing. Er waren dus minder bedden beschikbaar voor patiënten.

Door de pre-triage is ook het aantal patiënten bij radiologie gedaald, omdat er op de SEH minder aanvragen voor testen hoefden te worden gedaan.

Specialisten die in dienst zijn van het ziekenhuis deden in 2023 79.175 consulten. Dat is gelijk aan het aantal consulten dat voor de pandemie werd gedaan.

In 2023 zijn minder kinderen geboren. Dat is niet alleen op Aruba, maar wereldwijd een trend.

Het HOH blikt terug op een succesvol jaar, waarbij niet alleen zorg is verleend aan de bevolking, maar ook aan toeristen. Ook ongedocumenteerde patiënten werden geholpen. Het is de visie van het ziekenhuis dat medische zorg toegankelijk is voor iedereen, zonder onderscheid te maken.

