AntilliaansDagblad | Mongui Maduro Museum valt in de prijzen

‘Ernest (Jackie) Voges’ Monument Award

Willemstad – De Mongui Maduro Foundation heeft de ‘Ernest (Jackie) Voges’ Monument Award in ontvangst genomen tijdens de prijsuitreiking bij het Mongui Maduro Museum, als erkenning ‘voor de uitmuntende renovatie die Landhuis Rooi Catootje onlangs heeft ondergaan’.

Het is de tweede keer dat deze prijs – een initiatief van Stichting Monumentenzorg Curaçao – wordt uitgereikt. Met de uitgifte van de prijs wordt ook de vorig jaar overleden Voges als oud-voorzitter en bestuurslid van Monumentenzorg gehuldigd.

Namens de Mongui Maduro Foundation nam Henry van der Kwast de prijs in ontvangst. Daarnaast werd hij verrast met een schilderij van Marianne Cats van het vernieuwde Landhuis Rooi Catootje. In 2022 werd de restauratie van het landhuis afgerond. Om de museumfunctie beter te ondersteunen, werd de ruimte opgeknapt en heringericht. De restauratie is uitgevoerd door Norman Panneflek en Dany’s Construction & Maintenance.

,,Volgens de jury heeft deze restauratie een voorbeeldfunctie door de wijze waarop er verbeteringen in het klimaat en de gebruiksvriendelijkheid van het pand zijn geïntegreerd zonder daarbij afbreuk te doen aan de historische uitstraling van het geheel”, aldus Monumentenzorg.

Zo is er op discrete wijze airconditioning toegepast en is er een gastentoilet toegevoegd. De ondersteunende functies, zoals de moderne balie en kitchenette voor het personeel, zijn op onopvallend ingevoegd. Op duurzame wijze is materiaal van het bestaande gebouw hergebruikt. ,,Het verhaal door de jaren heen is nog goed af te lezen en heeft weer een plek gekregen.”

De ‘Ernest (Jackie) Voges’ Monument Award is in 2019 door Monumentenzorg in het leven gesteld. Voges is vijftig jaar lang in diverse rollen bij deze stichting betrokken geweest, waaronder 21 jaar als voorzitter. Onder zijn sturing en visie groeide en professionaliseerde de stichting, stelt Monumentenzorg.

,,Jackie vond dat Curaçao armer werd met elk historisch gebouw dat werd gesloopt,” aldus de huidige stichtingsvoorzitter Herbert van der Woude. ,,Hij heeft bijna de helft van het huidige bestand aan panden aangekocht en laten restaureren. Hij zorgde ook voor de financiering, wist overal, vooral uit Nederland, geld vandaan te halen, en niet altijd zonder risico.” Voges is in augustus vorig jaar op 92-jarige leeftijd overleden.

In 2019 werd de eerste ‘Ernest (Jackie) Voges’ Monument Award uitgereikt aan CuraLiving bv voor de restauratie van Hotel ’t Klooster.

Bron: Antilliaans Dagblad