DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

Medisch personeel: Iedere minuut kan tellen



Kralendijk – De directeur van Medicair, Rene Winklaar, is kwaad over de manier waarop Fundashon Mariadal uiteindelijk gekozen heeft voor de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Sarpa voor het uitvoeren van de ambulancevluchten.

Hij voelt zich na 20 jaar aan de kant gezet.

,,Ze hadden gewoon kunnen zeggen dat ze niet meer met Medicair verder wilden, dat had ik kunnen begrijpen. Maar ze wisten toen de tender in 2022 werd uitgeschreven al wie ze gingen gebruiken”, aldus Winklaar. Volgens hem is de nieuwe samenwerking nu onderhands geregeld zonder opnieuw een tender uit te schrijven. FM wilde of kon dit deze week bevestigingen noch ontkennen. Dat de overstap naar de nieuwe provider een verbetering is, betwijfelt Winklaar. Volgens hem duurt een vlucht naar Colombia met het toestel van Sarpa een uur langer dan met de Learjet van Medicair, met alle mogelijke gevolgen van dien.

FM bevestigt desgevraagd de langere vliegtijd maar lijkt dit geen probleem te vinden. ,,Bij FM hanteren we het principe dat patiënten eerst gestabiliseerd worden voordat ze vervoerd worden. Ze worden op de special care of intensive care afdeling voorbereid en gestabiliseerd voor transport. Hoewel het toestel van Sarpa langzamer vliegt dan dat van Medicair, wat resulteert in een langere vliegtijd, zorgt onze aanpak ervoor dat patiënten in een stabiele toestand zijn wanneer ze vervoerd worden en in een stabiele toestand zijn wanneer zij op hun bestemming aankomen, wat essentieel is voor hun veiligheid en welzijn”, aldus een woordvoerder van FM.

Het medisch personeel dat de patiënt tijdens de vlucht begeleidt maakt zich wel zorgen om de patiënt, zo laat een van hen weten. Hij wil liever niet dat zijn naam in de krant komt. Uit het gesprek blijkt dat het wel degelijk voorkomt dat een patiënt dermate kritiek is dat iedere minuut telt en ook dat er in het toestel moet worden ingegrepen. Daarnaast moet het personeel door de fors langere vliegtijd, niet alleen naar Colombia maar ook naar St. Maarten, langere diensten draaien. Behalve dat dit een wissel trekt op de mensen werkt het ook kostenverhogend omdat er overuren moeten worden gedraaid. Toch zijn ze niet alleen maar negatief.

,,De samenwerking met Medicair verliep niet altijd even soepel en we zijn blij met de extra ruimte die we hebben en met het feit dat er twee patiënten tegelijk kunnen worden meegenomen”, aldus de medewerker. FM is het hiermee eens, zo blijkt uit hun antwoord op een vraag hierover. ,,Ons transportsysteem is aangepast aan de verwachte toename van de vraag naar patiëntentransport en biedt een efficiënte en kosteneffectieve oplossing. Vroeger waren er beperkingen in de capaciteit, zoals bij het vervoeren van een couveuse waar slechts één ouder mee kon. Nu kunnen beide ouders meereizen, wat een significante verbetering is.” Winkel van Medicair ziet niet direct dat het een kosteneffectieve oplossing is. Hij zegt er bijna zeker van te zijn dat FM nu twee patiënten tegelijk gaat vervoeren, maar wel dubbel tarief rekent.

Dan is er nog het probleem van de landingsrechten op Curaçao. Volgens Winklaar en Peter Steinmetz van de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) mag Sarpa niet van Bonaire naar Curaçao vliegen, dit werd afgelopen week al duidelijk. Gisteren werd bekend dat dit ook geldt voor Aruba. FM liet op vragen van het Antilliaans Dagblad eerder weten dat er nog aan de vergunningen gewerkt wordt. Donderdag verklaarde een woordvoerder dat ze in een overgangsfase naar het Europese luchtvaartsysteem onder European Union Aviation Safety Agency (Easa) zitten.

,,Gedurende deze periode vliegt het toestel van Sarpa onder een Colombiaanse HK-registratie. We zijn volop bezig met het proces om te voldoen aan de eisen voor een PH-registratie. ,,Winkel zet ook hier zijn vraagtekens bij omdat ‘dit een grote kostenpost is die geen luchtvaatmaatschappij wil maken’. Hij is van mening dat FM zich door hun handelen in de problemen hebben gebracht maar is niet bang voor de toekomst van Medicair. In december van vorig jaar is bekend gemaakt dat Medicair op zijn beurt een samenwerking is aangegaan met Ambulancias Aéreas de Colombia dat het medisch personeel gaat leveren en, indien nodig, vliegtuigen. Hiermee is het bedrijf een concurrent van FM, zeker op de vluchten die niet direct door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) worden betaald. ZJCN, als vertegenwoordiger van het ministerie van VWS, wil verder niet op specifieke vragen ingaan.

,,FM heeft ons hierover geïnformeerd en ons uitgelegd wat de overwegingen zijn. ZJCN is verantwoordelijk voor het financieren van FM die zelf verantwoordelijk is voor het aangaan van contracten met derden die een rol spelen in de continuïteit van zorg. ZJCN is op de hoogte van de zorgen omtrent de landingsrechten van Sarpa op Curaçao en vertrouwt erop dat FM dit met de luchtvaartautoriteiten oplost”, aldus een woordvoerder.

Bron: Antilliaans Dagblad