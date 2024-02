Extra | Journaal 6 februari 2024

Oranjestad – Directeur Joost Meijs van de Arubaanse luchthaven vertrekt deze zomer na het aflopen van zijn benoemingsperiode. Aruba Airport Authority (AAA) heeft dit maandagochtend bekendgemaakt.

,,Ik geef met veel plezier leiding aan deze ambitieuze luchthaven en zal dat blijven doen tot het einde van mijn benoemingstermijn in de zomer van 2024”, zegt Meijs in een eerste reactie. ,,Aruba Airport heeft een fantastisch team. Dankzij het goede werk en de enorme inzet van alle collega’s is de luchthaven zo succesvol geworden in het uitvoeren van onze ondernemingsstrategie. Ook de samenwerking met externe partijen zijn cruciaal voor de successen van de airport.” Met externe partijen doelt Meijs op het ministerie van Toerisme, Directie Luchtvaart, Aruba Tourism Authority (ATA), de Arubaanse hotel- en timeshare-associatie (Ahata), Douane, immigratiedienst en andere luchthavenpartners.

F18 ARU luchthavendirecteurMeijs is sinds augustus 2019 ceo. Zijn belangrijkste opdracht was om de geplande grootschalige investering in de luchthaventerminal en andere infrastructuur onder de naam ‘Gateway 2030’ succesvol in te voeren. Een nieuw bagagesysteem, een nieuwe hal en een nieuwe check-in hal (fase 1) zullen medio 2024 worden opgeleverd. Met deze eerste fase is een investering gemoeid van meer dan 140 miljoen dollar. Dit project wordt door Arubaanse bouwbedrijven uitgevoerd. De bouw van nieuwe wachtruimtes en extra gates (fase 2) zal aankomende zomer starten. De voorbereidingen voor fase 3 zijn gestart. In Gateway 2030 wordt in totaal ruim 300 miljoen dollar geïnvesteerd.

Tijdens het leiderschap van Meijs brak de covid-crisis uit. De jaren 2020 en 2021 waren voor Aruba Airport zeer onzeker. Het aantal passagiers daalde drastisch, wat voor een enorme terugval in inkomsten zorgde. Daarna was het onzeker hoe snel het toerisme zich zou gaan herstellen. Nu, in 2024, stelt AAA dat de luchthaven volledig is hersteld van de covid-crisis. Het aantal bestemmingen is uitgebreid en het passagiersaantal is naar een recordhoogte gestegen, met 8 procent meer in 2023 vergeleken met 2019. De begroting van 2023 is met 11 procent gestegen vergeleken met 2019. Meijs sluit zijn benoemingsperiode dan ook af met een financieel stabiele begroting en een gezond rendement.

Aruba Airport lanceerde in 2021 een ambitieuze ondernemingsdoelstelling om een van de meest duurzame, veilige en toekomstgerichte luchthavens in Zuid Amerika en het Caribisch gebied te worden. De luchthaven investeert consequent in vier strategische pijlers: de ontwikkeling van werknemers, de kwaliteit van de dienstverlening, innovaties en duurzaamheid. Passagiers waardeerden de luchthaven vorig jaar met een 4,50 voor klanttevredenheid en een 4,32 voor klantervaring (schaal 1-5). Medewerkers geven de luchthaven een 3,82. Als eerste luchthaven ter wereld ontving Aruba Airport in 2022 het Green Globe certificaat. Tijdens de onlangs gehouden Arubaanse Integriteitsweek met als thema ‘Follow Your Moral Compass’ werd de luchthaven uitgekozen als een bedrijf met een bewezen staat van dienst op het gebied van integriteit, verantwoordelijkheid, transparantie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onder leiding van Meijs werd de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) opgericht. De doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de luchthavens te verbeteren. De DCCA wisselt tussen de Caribische luchthaven informatie en kennis uit. In 2022 slaagde DCCA erin om de eerste elektrische vlucht mogelijk te maken. In 2023 werd samen met de Arubaanse gemeenschap en stakeholders 100 Jaar Luchtvaart op Aruba gevierd.

Gerald Tsu, voorzitter van de Raad van Commissarissen, bedankt Meijs voor zijn enorme bijdrage. ,,Zijn probleemoplossende vaardigheden worden consequent aangetoond door zijn vermogen om kloven te overbruggen. Met een nieuwe corporate strategie en met de hulp van het leiderschapsteam en alle medewerkers van AAA heeft de luchthaven de uitdagingen van de pandemie onder zijn leiding als ceo overwonnen. We wensen hem veel succes in de laatste maanden van zijn benoemingstermijn en met al zijn toekomstige activiteiten.”

Toerisme-minister Dangui Oduber (MEP) ziet Aruba Airport als cruciaal voor de economie van Aruba. ,,Onze luchthaven is inmiddels leidend op het gebied van duurzaamheid. We danken Joost Meijs voor zijn professionele bijdrage aan de organisatie en voor het leiden van AAA gedurende de afgelopen 5 jaren.”

Bron: Antilliaans Dagblad