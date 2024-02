Extra | Journaal 6 februari 2024

FCB en ministerie niet geïnteresseerd in achtergrond Starreveld

Kralendijk – Op 9 januari van dit jaar maakte de EuroParcs Group bekend dat zij haar deelbelang in Bonaire Resorts heeft overgedragen aan Peter Starreveld.

In een persbericht toonden beide partijen zich enthousiast over de deal. Starreveld bouwt ook 440 woningen op Bonaire en is in voor meer. Wie is Starreveld en heeft het eiland baat bij zijn komst? Hij is namelijk niet van onbesproken gedrag, zo meldt een team van onderzoeksjournalisten van het NRC.

F17 BON starreveldCamil Driessen en Merijn Rengers hebben het in hun artikel van afgelopen zaterdag over ‘de ondernemer die een reeks faillissementen op zijn naam heeft staan’, Hiermee doelen ze op Starreveld die naast de exploitatie van Bonaire Resorts met zijn bouwbedrijf De Wit BV een groot deel van de nieuw te bouwen woningen op Bonaire voor zijn rekening zal nemen.

Starreveld, die in het artikel ‘de Zaanse chaletbouwer’ wordt genoemd, heeft volgens de journalisten in korte tijd de complete Nederlandse politiek enthousiast gekregen voor zijn prefab-woningen – van ambtenaren van Binnenlandse Zaken, die in november 2022 zijn loods in Zaandam bezoeken, tot een delegatie Eerste en Tweede Kamerleden, op werkbezoek in het hoofdstadje Kralendijk. In april van dat jaar geeft Starreveld een presentatie voor staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen, onder een partytent op een braakliggend stuk grond op Bonaire. Daarna ontmoet hij Hugo de Jonge, die de woondeal komt tekenen.

Vanaf 1991 wordt de naam van Starreveld genoemd bij tal van faillissementen waarvan vele mensen en bedrijven de dupe zijn geworden. De Zaankanter ging in 1991 voor het eerst persoonlijk failliet, gevolgd door een faillissement van zijn groentezaak De Versspecialist in 1996. Zeven jaar later valt het doek voor de StaZa-groep (Starreveld/Zaandam) wat 220 mensen hun baan kost. De curator ruziet met Starreveld over een dubieuze aandelendeal en over diens motorjacht Z-Star. Als hij in 2011 het faillissement afsluit, blijft een bedrag van bijna 7 miljoen euro schuld openstaan. In dezelfde periode komen ook de bouwbedrijven Z&S Bouw en Z&S Wonen in zwaar weer. Starrevelds bv is de directeur van deze bedrijven en hij is het aanspreekpunt van een aantal families die Z&S hun woning laten bouwen in het Zuid-Hollandse Pijnacker. Zucht en Steun – zo komt Z & S bekend te staan onder klanten, vertellen ze nu tegen NRC.

Starreveld is innemend, enthousiast en kan praten als Brugman, maar komt zijn beloftes meestal niet na, zo blijkt uit gesprekken met gedupeerden. De faillissementen schaden Starreveld in ieder geval niet. In de zomer van 2015 opent hij De Wit Chalets in de voormalige Bruynzeel-loods nabij het station van Zaandam. Vanaf dan lacht het geluk Starreveld toe. Zijn voornaamste opdrachtgevers zijn de vakantiegiganten EuroParcs en TopParken, die huisjes op campings als ‘hoogrenderend recreatievastgoed’ verkopen. In hun kielzog groeit Starreveld mee.

Bouw van 444 prefabwoningen

In 2022 stapt Ben Oleana, directeur van woningcorporatie Fundacion Cas Bonaire (FCB) bij Starreveld binnen vergezeld door twee ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Starreveld had hij tot voor kort nog nooit gehoord, vertelt hij in een videogesprek met NRC. Het is de op Bonaire opgegroeide betonspecialist Tonny Johanna (bijnaam “Betonny”) die Oleana tipt. ,,Het is een gouden tip. Wat Starreveld liet zien, was perfect. Het tekort aan woningen op Bonaire is gigantisch”, zegt de corporatiedirecteur. Oleana heeft op internet het een en ander over Starrevelds zakelijke verleden gelezen, maar is slechts in drie dingen geïnteresseerd, benadrukt hij: „Snelheid, prijs en kwaliteit.” Vijf maanden later, in maart 2023, tekent hij met Starreveld een aannemingsovereenkomst voor de bouw van 444 woningen. Uiterste opleveringsdatum: eind 2025.

Starreveld belooft naar Zaans voorbeeld een grote fabriekshal op Bonaire neer te zetten voor de bouw van de prefab woningen. Daardoor kan er ‘met lokale mensen en middelen’ gebouwd worden, meldt ook het ministerie enthousiast bij de woondeal. Maar de bouw van die hal is nu, tien maanden later, nog niet begonnen, zegt Oleana in het videogesprek. „En de snelheid die we hoopten, is nog niet gehaald. Op dit moment staan er zo’n dertig woningen, maar nog geen enkele is helemaal klaar.” Kinderziektes, noemt Oleana dat echter goedgeluimd. Uit onderzoek van NRC blijkt dat ook het ministerie geen enkele interesse heeft in de achtergrond van de Zaanse chaletbouwer, die zo profiteert van De Jonges woonmiljoenen.

Starreveld vertelt aan NRC dat zijn faillissementsgeschiedenis ‘nu eenmaal de historie is die aan hem hangt’. Hij zegt nooit mensen te hebben willen beschadigen en stelt dat hij door schade en schande wijs is geworden. „Mensen kunnen rare dingen doen als ze hun geld niet krijgen. Maar ik heb ervan geleerd en doe al jaren keurig zaken, ook op Bonaire.” Bovendien, zegt hij, heeft hij iedereen eerlijk verteld over zijn zakenverleden: „Ze weten ervan, op Bonaire maar ook bij Binnenlandse Zaken.” Een woordvoerder van het ministerie zegt daarover: „Wij hebben geen subsidierelatie met de heer Starreveld. Het zakelijk verleden van de heer Starreveld is dus niet onderzocht.” Starreveld zegt nog steeds van plan te zijn de eerder beloofde fabriekshal voor prefab-woningen te bouwen, al is hij wel tot de conclusie gekomen dat dat zonder financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken niet kan.

Bron: Antilliaans Dagblad