Extra | Journaal 6 februari 2024

Willemstad – De Curaçaoënaar Kenville Kleinmoedig is voor GroenLinks-PvdA kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Hij woont in Rotterdam, waar hij projectcoördinator is bij de Hogeschool Rotterdam. Kleinmoedig staat nummer achttien op de kandidatenlijst. ,,De toets van vooruitgang is niet of we meer toevoegen aan degenen die al veel hebben, maar om genoeg te verschaffen aan degenen die te weinig hebben”, staat er groot op zijn kandidatuurpagina.

F04 Kenville Kleinmoedig,,Ik ben geboren en getogen op het eiland Curaçao en ben naar Nederland verhuisd voor mijn bachelor in Bedrijfskunde en mijn master in Internationaal en Europees Bestuur. Tijdens mijn bachelor-jaren was ik vicevoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad en later werd ik voorzitter van het Instituut Medezeggenschapsraad. Momenteel ben ik campagneleider voor GroenLinks in Rotterdam.”

Hij zegt ervaren te hebben ‘hoe belangrijk het is dat elke stem, vooral diegene die te snel genegeerd wordt, weerklinkt in Rotterdam, Nederland én Europa’. ,,Het helpt ook als je je daar zowel activistisch als constructief voor inzet. Ik streef naar een Europa waar elk individu en elke gemeenschap een gevoel van verbondenheid ervaart en waar we individuele waarden koppelen aan collectieve verantwoordelijkheid. Een Europa dat oog heeft voor het kleine, zoals die paradijselijke eilanden in de Cariben. En waar jonge mensen een plek aan de tafel hebben: het is vooral hun toekomst!”

Dit is wat de kandidatencommissie zegt: ,,Kenville Kleinmoedig is een betrokken politiek activist en organiser. Een gedegen denker met aansprekende ideeën voor een socialer en duurzamer Europa, die hij op toegankelijke wijze over weet te brengen.” En: ,,Hij is een stevig pleitbezorger voor en heeft een duidelijke visie over het betrekken van de Caribische delen van het Koninkrijk bij de Europese politiek, en vice versa. Met zijn ervaring in het betrekken van leden, kiezers en inwoners is Kenville goed in staat Europa dichterbij mensen te brengen en toegankelijker te maken. Graag dragen wij Kenville voor op plek 18 van de lijst van GroenLinks-PvdA.

In 2024 vinden er Europese Parlementsverkiezingen plaats in de Europese Unie (EU). Het is de tiende keer dat het Europees Parlement rechtstreeks wordt gekozen en de eerste verkiezing sinds de Brexit. De verkiezingen vinden plaats in de periode van 6 tot en met 9 juni 2024.

Bron: Antilliaans Dagblad