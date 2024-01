AntilliaansDagblad | ‘Help de lora op Aruba beschermen’

Oranjestad – Nationaal Park Arikok heeft recent een aantal lora’s in het wild uitgezet. Medewerkers van het park monitoren deze papegaaiensoort en zien dat de papegaaiensoort het goed doet.

aruloraHet publiek wordt nu opgeroepen om mee te helpen met het beschermen van de lora.

De lora is een Arubaanse papegaai die via het programma ‘Species Convervation & Reintroduction Program’ weer de kans heeft gekregen om de natuur in te gaan. Het loslaten van de vogels was voor de betrokken medewerkers een emotioneel moment.

Diverse stakeholders die bij het programma betrokken zijn, waren daar ook bij. Enkele dagen later meldt het park dat hun team een aantal lora’s heeft gespot en ook hikers hebben dat gemeld bij Arikok.

,,Het is erg mooi om te zien dat onze eigen lora – een Arubaanse vogel – het zo goed doet in de natuur. Nu komt het echter aan op natuurbescherming. En daarbij kan het publiek ons helpen”, aldus Arikok. De bevolking krijgt drie tips. Allereerst om afstand te houden van de vogel. Wie met een hond of poes wandelt, wordt verzocht om het dier op afstand van de lora te houden. Probeer de vogel niet te vangen, de lora is beschermd en mag niet worden gevangen. Wie een lora ziet, wordt gevraagd om dit te melden bij de FPNA Wildlife Hotline op 5924476 of via e-mail [email protected].

Prinses Beatrix was in november op Aruba en heeft toen ook een bezoek gebracht aan dit project. De herintroductie van de lora is een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het park om de natuur te beschermen. De lora heeft een belangrijke functie in de natuur. De papegaai draagt bij aan de lokale ecosystemen en aan de biodiversiteit van het eiland.

De lora is uitgestorven door bedreigingen, voornamelijk door de mens. De lora werd als huisdier gezien. De lora werd gezien als een gevaar voor de landbouw en om die reden gedood.

Bron: Antilliaans Dagblad