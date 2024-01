AntilliaansDagblad | Van Huffelen bezoekt Bonaire

Kralendijk – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering en Koninkrijksrelaties brengt van 9 tot en met 11 januari een kort bezoek aan Bonaire en Curaçao.

Op Bonaire spreekt de staatssecretaris met de eilandsraad en het bestuurscollege (BC) van Bonaire over het proces rond de benoeming van de nieuwe gezaghebber voor Bonaire. Andere thema’s zijn de vorderingen rond toezicht en handhaving en de ruimtelijke ordening. Verder gaat de staatssecretaris in gesprek over de voortgang van de realisatie van betaalbare woningen op Bonaire.

De benoeming van een nieuwe gezaghebber op Bonaire laat al ruim een half jaar op zich wachten. Nadat de vorige gezaghebber Edison Rijna eind maart onverwacht had aangegeven zijn functie in te ruilen voor die van speciaal gezant voor Caribisch Nederland, is op 26 juni de advertentie geplaatst voor een nieuwe gezaghebber.

De kandidaten moesten hun sollicitatiebrief voor 24 juli de deur uit hebben gedaan en in augustus zijn de eilandraadsleden gehoord over de kandidaten en over hun voorkeur. Sindsdien is er niet meer over gecommuniceerd en doen verschillende namen de ronde, waaronder die van oud-gezaghebber Glenn Thodé. Media meldden dat de knoop al was doorgehakt maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hier tot nu toe verder geen mededelingen over willen doen. Mogelijk dat Van Huffelen tijdens haar bezoek voor duidelijkheid kan zorgen.

Over toezicht en handhaving op Bonaire is al heel lang van alles te doen en niet in positieve zin. Op 4 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzocht om een onderzoek uit te voeren naar vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op 10 oktober 2022 vroeg de gezaghebber van Bonaire of de ILT een beoordeling van het lopende interne verbetertraject van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kon uitvoeren en daaruit conclusies zou kunnen trekken met betrekking tot toezicht en handhaving op het gebied van milieu en leefomgeving. Op 1 juni 2023 kwam het rapport over Bonaire uit en dit was ronduit vernietigend. De ILT concludeert dat de uitvoering van VTH-taken met betrekking tot bouwen, milieu en natuur op Bonaire niet voldoet aan de wettelijke vereisten en lokale verordeningen en benoemt verschillende knelpunten die een correcte uitvoering van VTH in de weg staan. Ook worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor zowel het Rijk als het openbaar lichaam.

Het bestuurscollege op Bonaire en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hebben op 30 juni 2023 hun handtekening gezet onder de woondeal voor Bonaire. Het doel is om 2.124 betaalbare woningen te realiseren tot en met 2030. Minister De Jonge maakte 10 miljoen euro vrij voor de eerste tranche van de woondeal, waarmee vanaf 2025 de bouw van de eerste 600 woningen mogelijk wordt, inclusief de infrastructuur. Op dit moment wordt er al volop gebouwd op Bonaire. Tot en met 2025 komen er 444 sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen bij. Voor de bouw van 600 woningen vanaf 2025 is nu het startsein gegeven en in de laatste tranches van de woondeal komen daar nog 1.100 woningen bij.

Op Curaçao spreekt de staatssecretaris met minister-president Pisas over diverse actuele onderwerpen. Onder meer over de stand van zaken over de oplossing van Curaçao en Sint Maarten voor de gedupeerde gepensioneerden van pensioenverzekeraar Ennia.

