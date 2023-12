Extra | Journaal 4 december 2023

Oranjestad – In een statig pand in de binnenstad van Oranjestad is de Aruba Fair Trade Authority (Afta) geopend. Aruba heeft daarmee een eigen mededingingsautoriteit.

Bij de opening afgelopen vrijdagavond waren onder andere minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP), minister Geoffrey Wever (Raiz) van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, bestuursvoorzitter Roly Sint Jago, bestuurslid Martijn Snoep en directeur Maria Dijkhoff-Pita van Directie Economische Zaken, Industrie en Handel aanwezig.

Premier Wever-Croes hield een toespraak en plaatste een foto van de opening op haar sociale media. ,,Aruba heeft nu een eigen mededingingsautoriteit en dit is een belangrijke stap in het Landspakket. Dit instituut gaat er voor zorgen dat er eerlijke concurrentie op Aruba plaatsvindt. Op die manier verbeteren we het investeringsklimaat. Voor de diversificatie van onze economie is dit een belangrijk moment”, aldus de premier.

Het nieuws werd op LinkedIn gedeeld door Dimitri Verhoeven, coördinerend beleidsadviseur voor de Caribische regio vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij was ook bij de opening aanwezig. ,,De Afta is binnen een jaar opgericht. De eerste taak is mededingingstoezicht. Vanaf 2025 gaat de Afta zich ook richten op consumentenbescherming. Om dit mogelijk te maken, moet wetgeving worden gemaakt. De Afta op Aruba gaat samenwerken met de Fair Trade Authority op Curaçao (Ftac) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland”, aldus Verhoeven.

