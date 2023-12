Extra | Journaal 4 december 2023

Parkeerbeheer in zicht | Minister VVRP: Onderhandeling nieuw contract in eindfase



Willemstad – Het parkeerbeheer is bijna rond en de onderhandelingen zijn in de eindfase. Dat antwoordt de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) op Statenvragen van Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR).

F01Parkeerbeheer proced 2Het is precies twee jaar later, toen in december 2021 bekend werd wie de openbare aanbesteding had gewonnen voor het parkeerbeheer in de binnenstad. Voor Downtown Management Organization (DMO) en Sociedat di Komersiantenan (SKO) die gezamenlijk als beste uit de bus kwamen, was het daarna nog lang wachten om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Dat had onder andere te maken met de oprichting van een stichting door deze organisaties, die in maart 2022 in de Kamer van Koophandel (KvK) werd ingeschreven: Stichting Willemstad Parkeer Beheer. Cooper in zijn antwoord aan het parlement: ,,Na de openbare aanbesteding is het winnende bedrijf gekozen en zijn onderhandelingen begonnen om tot een contract te komen. Deze onderhandelingen lopen goed en zijn in de eindfase.”

Ook legt de bewindsman uit dat het parkeerbeleid hetzelfde blijft als voorheen, met alleen enkele aanpassingen en innovaties met betrekking tot het betalen en ook voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen. Voorzitter van de stichting Mahesh Mukhi kon lange tijd tegenover deze krant geen uitsluitsel geven. In juni 2022 zei hij: ,,Ze werken aan de overeenkomst. We wachten nog altijd op het contract.”

DMO/SKO neemt het parkeerbeheer in de binnenstad over van Global Metals nv, opererend onder de naam Parking Authority Curaçao (PAC). Het was de bedoeling dat januari dit jaar het vijfjarig contract zou worden getekend. De stichting is voornemens de parkeerinkomsten te herinvesteren in de binnenstad, zoals in meer parkeerplekken, maar ook bijvoorbeeld verlichting, schoonmaak en beveiliging.

Bij elkaar gaat het om de exploitatie van 1.070 openbare parkeerplaatsen en vier laadpalen voor elektrisch oplaadbare voertuigen in Otrobanda en Punda. In de gewonnen aanbesteding staat dat DMO en SKO de parkeerautomaten gaan vervangen en dat er dan ook digitaal en met een speciale app op de mobiele telefoon betaald kan worden. ,,Iemand kan het bedrag en daarmee de parkeertijd vanaf welke locatie ook verlengen zonder gehaast naar de parkeerplaats terug te hoeven rennen, uit angst voor het krijgen van een wielklem”, zo is toentertijd aangegeven.

Sinds de oprichting van de stichting staat de organisatie in de startblokken. Mukhi eerder daarover: ,,We weten precies hoeveel er waar besteld moet worden aan apparatuur.” Maar zo voegde hij er aan toe, ‘de bestellingen worden pas gedaan als het contract getekend is en dan kan alles binnen drie maanden geïnstalleerd en operationeel zijn’. Ook hopen de organisatoren dat na vijf jaar het contract verlengd wordt.

Destijds is besloten een stichting op te richten om zo een transparant beleid te kunnen voeren en omdat de inkomsten voor een goed doel bestemd zijn. De omvang van de benodigde investering is volgens de winkeliers ‘een aanzienlijk bedrag’, maar, een en ander is ook afhankelijk van de mate waarin de vorige operator bereid is bepaalde van de bestaande parkeerapparaten tegen een schappelijke prijs over te dragen.

Verder is de nieuwe parkeerbeheerder voornemens om ‘maandelijks met de overheid af te rekenen’, een percentage van de gerealiseerde omzet. De rest van het geld wordt weer geïnvesteerd in Willemstad.

Uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat naast de voorzitter, ook de volgende personen in het bestuur zitten: Mark Cheis (penningmeester), Jacqueline Seibald (secretaris) en lid Kevin Jonckheer.

Bron: Antilliaans Dagblad