Extra | Journaal 4 december 2023

Kralendijk – Directie Toezicht en Handhaving (T&H) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kondigt aan prijscontroles te gaan uitvoeren op het basismandje, bekend als Bon Kompra Plus.

F16 BON prijzen in de gatenHet OLB voerde op 1 maart van dit jaar een ‘basismandje’ in met 38 basisproducten. Voor deze producten geldt een maximumprijs. Het mandje bestaat uit bijvoorbeeld groente, fruit, rijst, koffie, vlees, voeding in blik, babyvoeding, maandverband en luiers. Voor elke productsoort geldt een maximumprijs voor het meest populaire merk en een maximumprijs voor een product zonder merk. Dus voor elke productsoort zijn twee of meer maximumprijzen vastgesteld. Dit initiatief kwam er na een verzoek van consumentenbond Unkobon. Sinds maart is er echter nooit een update verschenen over hoe het initiatief uitpakt.

Unkobon is bang dat met verhoging van het minimumloon die voor volgend jaar is aangekondigd ook de prijzen de lucht in schieten en heeft haar angst gedeeld met de overheid. Met de prijscontroles wil het OLB voorkomen dat er een prijsexplosie ontstaat als gevolg van deze verandering. ,,In samenwerking met de Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) zal er grondig onderzoek worden gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen binnen het basismandje betaalbaar blijven voor de gemeenschap van Bonaire. Het bestuurscollege (BC) streeft naar stabiliteit en evenwicht op de markt, terwijl het de belangen van de inwoners beschermt”, aldus de overheid in een persbericht.

Gezegd wordt vastbesloten te zijn ervoor te zorgen dat de verhoging van het minimumloon op Bonaire niet resulteert in buitensporige prijsstijgingen die een negatieve invloed hebben op de gemeenschap. ,,Deze prijscontroles zijn een stap om de stabiliteit van onze economie te waarborgen en ervoor te zorgen dat het leven betaalbaar blijft voor iedereen”, aldus gedeputeerde Clarck Abraham die belooft dat het BC nauwlettend toezicht zal houden op het verloop van deze prijscontroles en updates zal verstrekken aan de gemeenschap van Bonaire over de resultaten van het onderzoek.

