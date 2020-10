Ingezonden | Zo lossen wij de werkloosheid op

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

De minister van Financiën heeft weer eens haast en de Landsverordening Begrotingskamer aan de Staten aangeboden zonder dat dit instituut in een Staatsregeling is verankerd.

Om de instelling van een Begrotingskamer in een Staatsregeling te verankeren, is een meerderheid van twee derde in de Staten vereist en kennelijk ziet de minister de bui al hangen, die twee derde meerderheid krijgt hij niet. De Begrotingskamer zou de functie van het College financieel toezicht (Cft) moeten overnemen, maar ja van dat Cft is hij nog niet af, dus komt de Begrotingskamer ernaast.

Dat naast het Cft een aantal andere organen de regering en de Staten bijstaan in het begrotingsproces, zoals de Algemene Rekenkamer, de Raad van Advies, de Sociaal-Economische Raad en Stichting Overheidsaccountantsbureau is kennelijk niet genoeg. Toch blijft de minister het antwoord schuldig op de vraag wat de toegevoegde waarde van de Begrotingskamer is.

Kennelijk is het antwoord op die vraag het oplossen van werkloosheid, immers de Begrotingskamer bestaat uit drie leden en een secretariaat van vijftien personeelsleden. Zo, dat is dan toch maar weer even bijna twintig personen die op kosten van de belastingbetaler aan het werk kunnen. Wordt hiermee een belofte ingelost? Ik hoop dat men er in ieder geval in slaagt capabele en ter zake kundige personen op dit vakgebied te kunnen vinden en aanstellen.

Dat het aantrekken van deze vakmensen niet meevalt, blijkt wel uit het feit dat de minister van Financiën op de dag van aanbieding van de Landsbegroting 2021 aan de Staten al aangeeft dat nog niet alles in de begroting is verwerkt en dat een aanvullende begroting volgt. Je vraagt je wat voor zin het heeft dat de Staten de thans gepresenteerde begroting gaat behandelen.

Wim van Vark,

Curaçao