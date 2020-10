AntilliaansDagblad | Horeca en winkels weer open op Bonaire

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft nieuwe maatregelen aangekondigd, deels soepeler en deels strenger dan de huidige regels. De nieuwe noodverordening is gisteren ingegaan en geldt tot 31 oktober.

Alle winkels en horeca mogen weer open, mits er strenge hygiëne-voorschriften in acht worden genomen. De winkels moeten om 20.00 uur hun deuren sluiten.

De horeca mag een bezettingsgraad van maximaal 50 procent hebben, alle klanten moeten zich registreren en alle horeca moet om 22.00 uur sluiten.

Kappers en nagelstudio’s mogen weer open, maar sportscholen blijven nog gesloten. Buitensporten zijn wel toegestaan, echter zonder publiek.

De tien dagen ‘lockdown light’ heeft volgens de gezaghebber de overheid de mogelijkheid gegeven om onderzoek te doen naar de oorzaak van de besmettingen. Gebleken is dat nagenoeg in alle gevallen de besmetting is opgelopen in de werksfeer of de huiselijke sfeer. Daarom wordt thuiswerken verplicht gesteld, tenzij het niet anders kan en men zich houdt aan strenge eisen.

De overheid zal volgens de gezaghebber iedere week bekijken of er een aanvraag kan worden gedaan om af te schalen van code oranje naar code geel, zodat het voor reizigers uit Nederland weer mogelijk wordt om op vakantie te gaan naar Bonaire.

Bron: Antilliaans Dagblad