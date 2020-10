AntilliaansDagblad | Zorg over mijden coronatests op Aruba

Oranjestad – Directie Volksgezondheid (DVG) is bezorgd over het dalende aantal positieve coronatests. DVG vreest dat niet iedereen met milde symptomen naar de dokter gaat.

Volgens de cijfers daalde het aantal actieve besmettingen gisteren naar 677. Wel overleed opnieuw een patiënt met corona, waardoor het totaalaantal personen dat is overleden aan Covid-19 uitkomt op 27. In het Horacio Oduber Hospital (HOH) worden momenteel 43 patiënten met corona verpleegd, waarvan tien op de intensive care.

Er kwamen 29 nieuwe besmettingen bij, terwijl 78 mensen negatief bleken voor Covid-19 na quarantaine of isolatie. Dat zou goed nieuws moeten zijn, maar volgens DVG worden de laatste dagen minder tests afgenomen dan voorheen. Er melden zich minder mensen voor een test, maar dat hoeft niet te betekenen dat er ook minder besmettingen zijn.

DVG maakt op uit de cijfers dat het aantal positieve tests en het totale aantal tests niet in gelijke verhouding afnemen. Het HOH meldt dat de recent opgenomen patiënten met corona zieker zijn dan hun voorgangers en niet eerder medische hulp hebben gezocht. DVG is hier ernstig bezorgd over, omdat dat zou betekenen dat meer mensen dan voorheen lichte symptomen negeren en pas medische hulp inroepen als ze heel ziek worden.

In de tussentijd hebben ze het virus in hun omgeving kunnen verspreiden. DVG wijst erop dat mensen met griepachtige symptomen zich moeten melden bij hun huisarts en dan kosteloos in aanmerking komen voor een coronatest.

