Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 2)

Vandaag laten we Wini Raveneau aan het woord.

Waarom het Statuut, de vroegere Nederlandse Antillen en tegenwoordig Aruba, Curaçao, St Maarten en de BES – eilanden, elke vorm van autonomie heeft ontnomen.

In dit tweede deel, zal zo eenvoudig mogelijk worden uitgelegd waarom het Statuut niet voldoet aan het decolonisatieproces, zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties (VN), waardoor onze landen in 2020 in feite nog steeds koloniën zijn van Nederland en het zogenaamde autonomie een farse is.

In Hoofdstuk XI, art. 73 en 74 van het Handvest van de VN, staat heel duidelijk en structureel beschreven, welke stappen moeten worden genomen en tevens de voorwaarden hieraan verbonden, om het dekolonisatieproces te doorlopen met het doel dat elk “niet –zelfbesturend gebied of kolonie ” zijn souvereine staat kan bereiken. Het Statuut voldoet echter NIET aan de eisen gesteld in art 73 Van het Handvest van de VN. Het voornaamste bewijs dat het Statuut Curacao en de andere eilanden geen outonomie biedt, is het democratische deficiet door het Statuut geregeld dat elk vorm van autonomie ondermijnt.



Onze realiteit

Elke beslissing die, door onze regeringen of parlementen genomen wordt moet door de Rijks Ministerraad en Staten Generaal van Nederland worden goedgekeurd. Voldoet het niet aan de Nederlandse norm wordt het vernietigd. Dit maakt dus duidelijk dat wij door Nederland bestuurd worden en wij geen zelfbestuur hebben. Dit druist in, tegen elke principe en de geest van het dekolonisatie-proces en is dus illegaal.

Wanneer we de beide artikelen 73 en 74 van Hoofdstuk Xl van de Handvest van de VN onder de loep nemen, zien we dat er duidelijk gesteld wordt dat HET VOLK van de desbetreffend gebieden over hun staatkundige status geraadpleegd dient te worden en komen we tot de volgende conclusies.

Het volk had in 1954 geen zeggenschap over haar staatkundig structuur. Ze had geen weet van wat er gaande was. Het waren enkele “lokale” onervaren politici die, uiteraard onder invloed van Nederland, beslissingen namen. Met uitzondering van Dr. Da Costa Gomez die een felle strijd voerde tegen het Statuut. In zijn redevoeringen gaf hij duidelijk aan dat het Statuut een halve autonomie bood en dat dat onaanvaardbaar was. (halve autonomie bestaat immers niet) Het Statuut zou volgens Nederland de desbetreffende gebieden een “volledige autonomie” toekennen. Het feit dat de Nederlandse vertegenwoordiging in de Rijksministerraad van het Koninkrijk naar verhouding veel groter is dan die van de overige landen in het Koninkrijk (16:3), geeft automatisch aan dat er geen sprake kan zijn van een volledige autonomie. Er is juist sprake van een enorm democratisch deficit, waardoor alle beslissingen die door het Parlement van de zogenaamde autonome gebieden genomen werden, te allen tijden door de Rijksministerraad konden worden teruggedraaid of vernietigd. Alle Nederlandse landsorganen werden Koninkrijksorganen *De Nederlandse grondwet werd tevens de grondwet van het Koninkrijk. *De Rijksministerraad was/is ook die van het Koninkrijk. (verh16:3) *Raad v State ( verh. 26:3) *1e en 2e kamer van het Nederlandse Parlement is tevens Koninkrijksparlement. Het zijn deze organen, die beslissen wat toegestaan wordt in elk afzonderlijk land van het Koninkrijk. Buitenlandse betrekkingen worden door Nederland bepaald.

Wanneer we de boven aangehaalde punten beschouwen, er zijn er veel meer, dan kunnen we slechts tot de volgende conclusies komen. -Nederland heeft zich nooit gehouden aan de eisen en verplichtingen die artikel 73 en 74 van het Handvest van de VN voorschrijven en dat – zolang we de huidige staatkundige structuur aanhouden, met het Statuut als juridische ondergrond, kunnen we ons nooit op enig gebied ontwikkelen of groeien. Noch op economisch gebied, noch op sociaal-, cultureel- en zeker niet op financieel gebied.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat onze eilanden, indien ze inderdaad binnen het Koninkrijk een autonome status willen bereiken, geen andere optie hebben dan het Statuut op te heffen en het decolonisatie proces opnieuw op te starten, maar deze keer aan de hand van de vastgestelde regels en daarbij bijgestaan door de V.N.

Doordat dit onderwerp technisch en droog is, is het begrijpelijk dat de meesten niet op de hoogte zijn van het historisch verloop van onze Staatkundig structuur, en dus ook geen begrip hebben van wat er allemaal mis is gegaan en hoe Nederland moedwillig misbruik heeft gemaakt van onze bestuurlijke onwetendheid om een document zoals het Statuut op te stellen.

Als je geen autonomie hebt kan je die niet dragen ! Zo simpel is het.

Om autonomie te verwerven moeten we terug naar af en de route die voorgeschreven is door de VN, weer oppakken.

Tot slot

Misschien kunnen we nu begrijpen waarom Curacao, Aruba en Sint Maarten juist op momenten waarop de nood het hoogst is, door politiek Nederland in de steek wordt gelaten. (St Maarten 2017 orkaan Irma)

En nu met Covid 19.

Hoe valt het in hemelsnaam te rijmen dat, terwijl de eilanden ertoe worden gedwongen om een LENING, DIE ZIJ AAN NEDERLAND MOETEN TERUGBETALEN en nota bene aangegaan tegen oneigenlijke, nogal vernederende en voor een commerciele lening ongebruikelijke voorwaarden te accepteren, zij tegelijkertijd worden “verboden’ om elders leningen aan te gaan ???

Een dergelijke situatie kan niet anders bestempeld worden dan ”koloniale chantage” van de eerste orde !

Wanneer wij echter het documentaire “Roofstaat” van Ewald Vanvugt lezen, begrijpen we dat dit de wijze is, waarop politiek Nederland altijd met zijn koloniën is omgegaan.

De vraag die nu gesteld kan worden is: Wanneer de eilanden eindelijk de weg naar de “Speciaal Comité voor dekolonisatie” van de Verenigde Naties in gang zetten ?

Wordt vervolgd in deel 3.

Wini Raveneau,

Voormalig parlementslid voor PS,

Curacao