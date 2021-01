Ingezonden | Wat een teleurstelling van een jonge, beginnende politicus

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we A. Verstappen aan het woord.

In de afgelopen dagen circuleert via de social media een video, waarin de nieuwe leider van de partij Vishon, Miles Mercera, overduidelijk aangeeft geen ambitie te heb- ben om toe te treden in het Parlement.

Hij vindt blijkbaar dat hij geschikter is als minister vanwege zijn uitvoeringskracht. Hij geeft ook aan dat hij zichzelf goed vindt voor een minister van Onderwijs of van Economische zaken. Deze uitspraak is niet alleen zeer teleurstel- lend, het is een regelrecht verraad aan het electoraat, het volk dat in maart aanstaande moet gaan stemmen.

Blijkbaar heeft de heer Mercera niet door wat de aanstaande verkiezing inhoudt, of is hij nu al van plan de stem van het volk volkomen aan zijn laars te lappen. Immers, aanstaande maart gaat het volk van Curaçao naar de verkiezing om 21 volksvertegenwoordigers te kiezen voor een termijn van vier jaar, en geen ministers.

Je vraagt het volk om op je te stemmen om haar in het parlement te gaan dienen. Deze volksvertegenwoordigers moeten de belangen van het volk gaan verdedigingen en waarborgen in het hoogste orgaan van ons land, het Parlement van Curaçao.

Om nu al te zeggen dat je jezelf te goed vindt om in het Parlement te gaan zitten, wijst op een zeer ongezonde grondhouding van deze jonge po- liticus. Politici, met name parlementsleden, zijn er om het volk te dienen, wat in de afgelopen jaren niet altijd op een waardig noch verantwoordelijk niveau heeft plaatsgevon- den. Juist van een partij van jonge, ambitieuze doch onervaren politici, die zogenaamd op een andere en nieuwe manier politiek willen bedrijven, die visionair willen zijn, is een dergelijke minachting van het hoogste orgaan van ons volk een zeer grote teleurstelling.

Het moet een waarschuwing zijn voor ons allemaal. Ook de stelling dat geen enkele partij de heer Miles Mercera met zijn partij Vishon kan uitsluiten enkel en alleen omdat ze jong zijn, getuigt van arrogantie en gebrek aan realiteitszin en politieke ervaring. Immers het moet gaan om hetgeen je als partij voor het volk wil gaan realiseren, samen met andere partijen die hetzelfde wil- len bereiken en niet om een ministerspost voor je zelf.

De uitspraak van de heer Miles Mercera, bevestigt dat hij ‘miles away’ is van het volk, zijn eigen belang belangrijker vindt dan die van het volk. I)it is een verraad jegens het volk bij de komende verkiezing.

A. Verstappen,

Curaçao