Ingezonden | PS tegen COHO en landspakket?

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

PS tegen landspakket en COHO stond in het Antilliaans Dagblad van 11 februari jl. Eén en ander getooid en wel met foto van Whiteman. Ik wil daar iets over opmerken.

Ten tijde van Whiteman werd het Land Curaçao opgezadeld met Marvelyne Wiels die behalve een schrikbewind voerde zoals uiteindelijk bleek, maar werden er ook aan allerlei vrienden en familie mooie banen vergeven.

Nota bene was mevrouw Wiels in 2015 niet formeel gemachtigd om het oude Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag te verkopen, en was haar handtekening onder de voorlopige verkoopakte in strijd met de staatsregeling.

De NOS meldde in 2015 het volgende: “Op Curaçao dreigt een enorm corruptieschandaal aan het licht te komen. In een uitgelekt rapport van de Algemene Rekenkamer van Curaçao over de jaren 2014 en 2015 staat dat ministers voor miljoenen Antilliaanse guldens aan opdrachten hebben geaccordeerd, terwijl ze helemaal geen tekenbevoegdheid hebben”.

In totaal zou het gaan om bijna 700 werkopdrachten met een totale waarde van meer dan 8 miljoen Antilliaanse guldens, omgerekend meer dan 4 miljoen euro. De grootste boosdoener is “Ruthmilla Larmonie”, nu demissionair minister van Sociale Zaken (nu lijsttrekker PNP). In zeker één geval zou zij een subsidie van 40.000 euro voor een bedrijf van een partijgenoot hebben verhoogd naar ruim 300.000 euro.

Ook de huidige demissionaire premier van Curaçao Ben Whiteman zou de regels aan zijn laars hebben gelapt. Ambtenaren die de ministers wezen op hun foutieve gedrag werden overgeplaatst of disciplinair gestraft einde citaat NOS, 2015.

En dan nu tegen het Landspakket en CoHo zijn? Dit is de wereld op zijn kop! Zeker nu de economie van ons Land volkomen platligt, er meer dan 60.000 voedselpakketten werden uitgedeeld en bijna de helft van de bevolking in diepe armoede leeft!!

En laten we vooral niet vergeten dat ook ten tijde van Whiteman cs 1/3 van de bevolking ver onder de armoedegrens moest overleven.

Schaamt u allen hiervoor.

Josef Martina,

Curacao