Ingezonden | Lamunchi en aspirine

Vandaag laten we Ken Berend aan het woord.

Op Curaçao zijn er het afgelopen jaar door de Covid-19-epidemie tientallen patiënten opgenomen en 22 patiënten overleden. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden door vaccinatie.

Nu de vaccins eindelijk op het eiland zijn, komen ‘antivaxers’ aan het woord, die niet gehinderd door kennis, de meest stompzinnige voorstellen doen zoals het nemen van ‘lamunchi en aspirine’ in plaats van het vaccin. Er is geen ziekte waar in een korte tijd zoveel onderzoek naar een behandeling is gedaan en inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 800 therapieën getest, waarvan -behalve de vaccins – tot nog toe geen enkele voldoende werkt.

Helaas zijn er zelfs artsen die de meest belachelijke ongefundeerde behandelingen verkondigen, maar die zijn de titel arts niet waardig.

Gelukkig is het volk niet zo dom om dwaze adviezen op te volgen. Maar zou het wel zo zijn, dan heeft de adviseur binnenkort de dood van veel mensen op zijn/haar geweten. Daarom zouden personen die in de media levensgevaarlijk gedrag adviseren strafrechtelijk vervolgd moeten worden voor het potentieel aanzetten tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Als de bevolking een advies zou opvolgen om door rood stoplicht te rijden, kan het goed gaan, maar ook dodelijke gevolgen hebben.

Ken Berend (internist, na overleg met enkele vakgroepleden),

