Ingezonden | KLM restitutie..kat en muis spelletje!

Vandaag laten we Karin King aan het woord.

KLM, al jaren de wereldwijde Europese vluchtmaatschappij dat miljoenen/miljarden geld hebben gemaakt en elk jaar met een omzet hun boeken sluiten zitten zogenaamd in problemen i.v.m. COVID 19.

De Nederlandse regering heeft onlangs miljoenen aan KLM gegeven om “faillissement” te voorkomen. KLM dacht om slim af te zijn door voucher (1 jaar geldig) aan iedereen te geven maar de Nederlandse regering doorkruiste hun plannen en zei dat klanten recht op hebben op restitutie.

Nu speelt KLM een kat en muis spelletje met klanten die een ticket hebben gekocht en geen voucher willen maar restitutie. Hun voorwaarde was/is als de vlucht door hen geannuleerd is heb je recht op een voucher of restitutie. Vlucht is per mail geannuleerd, online moest je alle gegevens invullen en zij zouden een bevestigingsmail sturen van je aanvraag dat tot vandaag niet is gestuurd.

Berichten via verschillende KLM/Air France mailadres krijg je delivery failure (is geblokkeerd). FB messenger, Whatsapp app wordt met een ROBOT automatic bericht teruggestuurd met een “verhaal”.

Na herhaalde bericht pogingen hebben ze ook het lef om te antwoorden dat als je niets van hun na 90 dagen heb vernomen weer kontakt met hen moet opnemen. Bij aankoop van ticket moest je binnen 24 uur betalen en nu voor restitutie moet je 90 dagen wachten en met de vrijpostigheid dat je ook zelf contact met hen moet opnemen voor JOUW GELD.

Voor een gerenommeerde wereldwijde “KLM” om klanten zo te behandelen die recht op hebben op hun geld terwijl zij een kat en muis spelletje blijven spelen om zo sluw mogelijk je alsnog te dwingen om een voucher te vragen is schandalig. Tevens het bedrag dat gerestitueerd moet worden maken ze binnen 1 uur vooral met de route Curaçao/NL – NL/Curaçao dat altijd een goudroute voor hun is en zal blijven.

Net als COVID-19 onvoorspelbaar was alhoewel KLM topmanagement (die topsalaris ontvangen) plan B in hun achterhoofd altijd moesten hebben in geval van een crisis, is het onacceptabel en een daad van gebrek van respect aan klanten een voucher op te dringen om gebruik te maken binnen 1 jaar terwijl plannen kunnen wijzigen en KLM wel met geld van de ticket blijft.

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan KLM topmanagement hun verantwoordelijk te assumeren en klanten (die ook in een financiële situatie verkeren) zo spoedig mogelijk hun geld teruggeven net als TUI heeft gedaan!!!!!

Karin King,

Curacao