NTR | Zorgmedewerkers Curaçao: ‘Als bedankje moeten we 12,5 % inleveren’

WILLEMSTAD – “De afgelopen tijd was voor ons een heel stressvolle periode. Dat is het nog steeds”, vertelt Djanaira, zorgmedewerkster bij Fundashon Birgen di Rosario. De instelling biedt zorg met verblijf aan ouderen. Een heel kwetsbare groep als het gaat om het coronavirus.

Een bonus zit er voor deze medewerkers niet in. Ze zullen waarschijnlijk zelfs 12,5% van hun salaris moeten inleveren. En dat is een bittere pil.

Djanaira, Djanilla en Shahaira* zijn drie zorgmedewerksters die hun verhaal willen doen over de coronatijd. Vanwege privacy redenen willen ze liever niet bij naam genoemd worden.

Zeven dagen per week werken

Ondanks dat de rest van het eiland in een strenge lockdown zat, heeft het voltallige personeel van Birgen di Rosario gewoon doorgewerkt. Zeven dagen per week. Want de meeste ouderen wonen fulltime in de instelling. “Niet alleen wij moeten heel erg oppassen wat we doen in deze periode, dat geldt ook voor onze vrienden en familie”, vertelt Djanella.

Al bijna zes maanden, moeten de medewerkers en hun gezinsleden rekening houden met de besmettelijkheid van het coronavirus. Dat houdt in dat ze drukke plekken moeten vermijden, niet zomaar bij vrienden en familie op bezoek kunnen, en zelfs niet naar de supermarkt kunnen gaan. Alles om maar niet per ongeluk besmet te raken met het coronavirus, wat ze weer over kunnen dragen op de ouderen.

‘Het enige wat we doen, is werken en naar huis’

– Zorgmedewerker Shahaira*

“Het enige wat we al maanden doen is werken en naar huis. Elke dag weer. We hebben geen sociaal leven meer. Omdat we ook nog minder gaan verdienen, kunnen we helemaal niks leuks meer voor onszelf doen”, vertelt Shahaira. De zorgmedewerkers vertellen dat het inleveren van 12,5% grote invloed heeft en voor veel stress zorgt in hun gezinnen.

Volgens Djanaira heeft het korten van het salaris ook grote invloed op hun motivatie. “Je kan niet met dezelfde motivatie en passie naar je werk gaan, als je weet dat je aan het eind van de maand je rekeningen niet meer kan betalen.”

‘Nee tegen de 12,5%’

Vakbond CBV (Curaçaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) behartigt de belangen van de zorgmedewerkers. De vakbond heeft een duidelijk standpunt ingenomen: “Wij zeggen nee tegen 12,5 %”, vertelt Johnsel Djaoen voorzitter van CBV. “Dit geldt voor alle zorgmedewerkers op het eiland”. De voorzitter vindt het jammer dat de overheid deze beslissing niet eerst met de vakbonden heeft overlegd en blijft strijden zodat de beslissing wordt herzien.

De medewerkers begrijpen dat de overheid moet bezuinigen: “We hoeven geen bonus, zoals de zorgmedewerkers in Nederland dat bijvoorbeeld krijgen”, vertelt Djanella. “Maar het zou heel fijn zijn als de regering het harde werk tijdens de coronacrisis erkent, en als bedankje in ieder geval niet op ons salaris zal korten”.

*De namen zijn bij de redactie bekend

Akkoord of niet? Dinsdag 1 september moet Curaçao aan Nederland laten weten of ze akkoord gaan met de voorwaarden voor de derde tranche noodsteun. Het inleveren van 12,5% van de totale arbeidsvoorwaarden van ambtenaren is een eis van Nederland voor het ontvangen van noodsteun.Als Curaçao volgende week niet akkoord gaat, wordt de financiële lening uitgesteld, waardoor het uitbetalen van de salarissen van de ambtenaren in het geding komt. Volgens de berichten heeft de overheid na augustus niet meer de financiële middelen om de salarissen uit te betalen.

Bron: NTR/CaribischNetwerk