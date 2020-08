Antilliaans Dagblad | Buurt blij met aangifte illegale boomkap

Willemstad – Buurtbewoners van de Menegrandeweg in Rio Canario zijn verheugd dat de kap van acht oude appeldambomen in hun straat als illegaal is bestempeld door minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, en dat er aangifte wordt gedaan tegen Melly Bergland. Hij gaf opdracht de zestig jaar oude bomen te vellen, naar nu blijkt zonder vergunning.

In een reactie zegt de minister dat het niet zo kan zijn dat mensen het heft in eigen handen nemen als het gaat over de openbare ruimte.

,,De openbare weg wordt beheerd door een overheidsdienst en wel Openbare Werken. Het kappen van bomen op de openbare weg door particulieren is verboden; ook is het verboden om op eigen houtje parkeerplekken aan te leggen op de openbare weg.”

Zij bevestigt dat er aangifte tegen Bergland wordt gedaan. Aan dat verheugd zijn van de omwonenden over de aangifte zit overigens wel een zwart randje, aldus de bewoners. Het kwaad is immers al geschied. De bomen waren volgens hen geenszins ziek, en boden schaduw aan bewoners en aan scholieren van de nabijgelegen Prins Bernhardschool.

Buurtbewoners sloegen afgelopen weekend alarm toen zij zagen dat de bomen werden omgezaagd. Inmiddels heeft Bergland volgens de bewoners ook al de wortels van de bomen uitgegraven waarbij schade is toegebracht aan de weg en de stoepranden. De eigenaar van Piramid Top Fitness Gym Wellness Center Melly Bergland was de opdrachtgever van de kap en verklaarde daarover dat de bomen rot waren en aangetast door witte mieren. Hij zou hierover contact hebben gehad met een inspecteur van Openbare Werken en fiat voor de kap hebben gekregen.

Buurtbewoners namen met deze verklaring geen genoegen. Zij namen contact op met Gerald Rosina van de overheidsdienst Openbare Werken. Hij bevestigde dat er een inspecteur langs was geweest bij Bergland maar dat er ‘zeker geen akkoord is gegeven’ om de bomen te vellen. De eigenaar van de sportschool zei dinsdag in deze krant dat hij wél fiat had gekregen. Het argument van OW was volgens hem dat de dienst geen geld had en dat Bergland zelf aan de slag kon. Ook dat is niet bevestigd door OW.

Volgens de buurtbewoners, die als groep en niet als individuele buur van de sportschool deze krant te woord willen staan, heeft Bergland noch een kapvergunning noch een vergunning om parkeerplaatsen aan te leggen. Zij geven aan dat het creëren van extra parkeerplaatsen de achterliggende bedoeling van de eigenaar is geweest.

Een van de bewoners: ,,Wij hebben enorme overlast van de bezoekers van de gym. Auto’s blokkeren onze uitrit. Met het verwijderen van de bomen schept hij ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeervakken.”

Volgens de bewoners is de relatie met de eigenaar van de sportschool altijd al moeizaam geweest. ,,We hebben al dertig jaar een problematische relatie met hem.”

Dat Bergland als genoegdoening een speelplek wil aanleggen op zijn kosten, vinden zij ‘ongeloofwaardig’. Ook al omdat er al een speelplek is bij de school.

Bron: Antilliaans Dagblad van 27 augustus 2020