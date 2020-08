Ingezonden | Hoe nu verder?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Emma Stuive aan het woord.

De realisatie dat ons eiland als een kaartenhuis in gestort is kwam vandaag hard aan.

Ik zie problemen die ik niet kan oplossen en dat frustreert mij zo.

Onderweg om mijn meiden van school te halen word ik bij een kruising aangesproken door een oudere heer. Hij wacht op de bus, vraagt aan mij of ik hem een ritje kan geven naar Barber. Natuurlijk kan dat want ik weet dat op die plek het best wel lang kan duren dat er een busje stopt.

In de auto babbelen we, een grote stapel envelopen met veel papierwerk erin heeft Edsel (natuurlijk wissel je namen uit) op schoot.

Edsel woont in een huisje achter zijn moeder bij Soto. Zijn neef is zijn baan kwijtgeraakt en gaat in het huis wonen waar Edsel nu woont. Gevolg is dat Edsel dakloos is geworden.

Bij zijn moeder kan niet.

Vandaag is Edsel zich wezen inschrijven voor een noodwoning in de stad, geld om ergens te huren heeft Edsel niet.

Ik weet dat ik Edsel niet kan helpen, maar DAMN dit doet pijn.

Hoeveel Edsels lopen er rond op Curacao, ja ze lachen, lijken zich geen zorgen te maken maar dat is allemaal schijn, een schijn waar wij doorheen moeten kijken.

Bij zulk menselijk leed weiger ik weg te kijken, weiger ik te zwijgen.

Maar hoe nu verder?

Emma Stuive,

Curacao