Ingezonden | Politiek van de dag

Naar het zich laat aanzien voert de regering-Rutte een onevenwichtig beleid met betrekking tot de Caribische regio.

Enerzijds steunt Nederland de economische sancties tegen Venezuela, die leiden tot het verhongeren en verder verpauperen van de Venezolaanse bevolking, als middel tot herstel van de democratie (minister van Buitenlandse Zaken).

Anderzijds wordt wat de Antillen betreft, in de Covid 19-voorstellen, de democratie, dat wil zeggen de wettelijke bevoegdheden van regering en parlement, buiten werking gesteld als middel ter voorkoming van het verhongeren en verder verpauperen van de eilandelijke bevolking (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken).

Tijd voor orde op zaken in de Haagse Ministerraad.

Trudi Martinus-Guda,

Curaçao