Antilliaans Dagblad | Besmettingen Sint Maarten stijgen

Philipsburg – Het aantal actieve cases op Sint Maarten is gisteren gestegen tot 248. Dat heeft minister Richard Panneflek van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Sinds de epidemie Sint Maarten bereikte, heeft het land 444 gevallen van besmetting gekend. Van de huidige 248 actieve gevallen, zijn zeven personen opgenomen in het ziekenhuis en verkeert één persoon in isolatie en die wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Sinds de epidemie zijn 17 patiënten aan de ziekte Covid-19 bezweken. Er zijn 179 personen hersteld en 375 personen verblijven nog in quarantaine. Dit is op basis van contactonderzoek door gezondheidsautoriteit CPS.

CPS heeft 726 reizigers die op Princess Juliana International Airport (PJIA) zijn aangekomen, getest en binnen de gemeenschap nog eens 1.555. Het testen wordt voortgezet. Wie griepachtige symptomen vertoont, wordt dringend verzocht thuis te blijven en direct contact op te nemen met de huisarts.

Voor vragen of zorgen, kan contact worden gezocht met CPS via de spoedlijn 914. Panneflek doet verder een dringend beroep op de gemeenschap om in het openbaar een mondkapje te blijven dragen, sociale afstand te bewaren, samenscholing te vermijden en de handen regelmatig en grondig te wassen met zeep.

Bron: Antilliaans Dagblad