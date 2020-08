Antilliaans Dagblad | ‘Curaçao is smerig’

Willemstad – Curaçao is smerig en heeft urgent een grondige schoonmaak nodig. Dat stelt Statenlid Juniël Carolina (MFK) in een brief aan minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

De parlementariër wil weten wat de overheid gaat doen om de verschillende – illegale – dumpplekken die het eiland heeft te elimineren.

,,Ik heb vaak gewezen op de verschillende gebieden op het eiland die ernstig vervuild zijn en die moeten worden schoongemaakt. Vaak liggen deze vuile plekken ook nog in gebieden waar toeristen regelmatig komen. Dit geeft een vies beeld van ons dushi Kòrsou”, zo schrijft Carolina.

Tijdens een werkbezoek in de wijk Heintje Kool kwam Carolina onlangs bij twee illegale dumpplekken terecht.

,,Het dumpen gebeurt uiteraard tegen alle regels en wetten in en de locaties zijn bovendien dicht bij een basisschool. Leerlingen, buurtbewoners en ondernemers zijn niet blij met deze vuilnisdump en docenten hebben verschillende keren geklaagd, maar er gebeurt maar niets. Tot overmaat van ramp is het vuil enkele maanden geleden in brand gestoken. Dit vormde ook nog eens een gevaar voor de school en andere omliggende huizen en gebouwen”, vertelt het Statenlid.

Het Statenlid stroopt zelf regelmatig samen met een groep vrijwilligers de mouwen op om op verschillende locaties op het eiland schoon te maken, maar nu wil hij dat de regering ook actie onderneemt. ,,De regering doet niets aan het schoonhouden van het eiland”, zo beschuldigt Carolina de overheid.

Hij wil weten wanneer de minister een inventarisatie maakt van de dumpplekken op Curaçao en wanneer de overheid van plan is een nationale schoonmaakactie op te zetten. ,,Bent u zich bewust van het feit dat een grote schoonmaakactie bovendien banen zal creëren en velen zal helpen waar de nood op dit moment hoog is?”, zo sluit het Statenlid zijn brief aan Jesus-Leito af.

Bron: Antilliaans Dagblad