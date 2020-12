GeenStijl | Volkskrantbaas verbiedt kritiek op coronabeleid

“Je wil niet dat het beleid ineens niet wordt opgevolgd”

Pieter Klok is meer iemand van weekendbijlagen en magazines dan van echt nieuws. Laat staan dat ie het lef heeft om kritische vragen te stellen op plekken waar anderen het ook niet durven. Zoals bij regeringsbeleid inzake corona. Bij de eerste lockdown riep hij zijn eigen redactie al via Radio 1 op om niet te kritisch te zijn.

In juni ging ie nog eens de mist in. En vandaag deed-ie het weer, wederom op Radio 1: Hij denkt dat een paar stukjes van Maarten Keulemans of Martin Sommer het hele beleid kunnen ondermijnen. “En voor je het weet is het totale chaos in het land.” We weten dat het intens treurig gesteld is met de controlerende taak van de media in dit land (anders waren we vanmorgen wel zonder kabinet wakker geworden), maar nooit eerder hoorden we de absolute onwil en weerzin om de macht tegen het licht te houden letterlijker verwoord dan door de hoofdredacteur van De Volkskrant. Die stelt liever geen kritische vragen bij het coronabeleid van de overheid, hoe verward, wanhopig of ongericht het dit hele jaar al is, want: “Je wil niet dat het beleid ineens niet wordt opgevolgd.” Zin om een wit pak aan te trekken nu en heel hard te fluiten en op pannen te slaan onder zijn ivoren toren aan de Bontiusplaats.

Bron: GeenStijl.nl