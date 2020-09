FD | DNB boekt belangrijke winst bij aanpak trustkantoren

Sonny Motké, Gaby de Groot | Financiële Dagblad

De Rotterdamse rechtbank stelt dat DNB terecht de vergunning van trustkantoor BlauStein introk.

In het kort

BlauStein-directeur Vadim B. is sinds 2016 verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Volgens B. is sprake van een politiek gemotiveerd proces tegen hem en zijn ‘te succesvolle’ bedrijf.

Trustkantoren kunnen hun vergunning verliezen, ook wanneer de directeur alleen maar verdachte is in een strafonderzoek. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Rotterdam in een zaak van kantoor BlauStein CS, waarin het optreden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) volledig is goedgekeurd.

DNB had in 2018 de vergunning ingetrokken na een inval van de Fiod. Directeur-eigenaar Vadim B. ging in beroep, maar volgens de rechtbank had DNB gelijk door in te grijpen. Volgens DNB laat de uitspraak zien dat hij ‘effectief toezicht houdt en ingrijpt waar nodig’.

Het vonnis bekrachtigt het beleid van DNB om streng in te grijpen bij trustkantoren, bedrijven die zich onder meer bezighouden met het faciliteren van fiscaal vriendelijke routes voor bedrijven en daarom de laatste jaren maatschappelijk en politiek onder vuur liggen.

Mede door deze strengere aanpak hebben veel trustkantoren hun vergunning, al dan niet vrijwillig, bij de toezichthouder ingeleverd. Het aantal trustkantoren is daardoor in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn er nu minder dan honderd actief. Ook het aantal bedrijven dat zij beheren, veelal brievenbusmaatschappijen, daalde de afgelopen vijf jaar met een derde.

‘De handelswijze van DNB is volgens B. ‘beslist’ politiek gemotiveerd, en erop gericht om zijn ‘te succesvolle en zichtbare’ bedrijf ‘te vernietigen’.’

In een reactie zegt B. tegen het FD na te denken over hoger beroep. Cynisch voegt hij eraan toe ‘blij’ te zijn om te zien hoe Nederlandse autoriteiten en de rechtspraak ‘samenwerken om ‘ongemakkelijke’ bedrijven uit Nederland te verwijderen’. De handelswijze van DNB is volgens B. ‘beslist’ politiek gemotiveerd, en erop gericht om zijn ‘te succesvolle en zichtbare’ bedrijf ‘te vernietigen’.

Zwijgrecht

In december 2016 viel de Fiod binnen bij BlauStein dat in Amersfoort was gevestigd. De in Rusland geboren directeur B. werd daarbij gearresteerd. Hij wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Vier jaar later is er nog geen vervolgbeslissing genomen door het OM.

Omdat nog altijd sprake is van ‘vermoedelijk’ strafbare feiten had DNB de trustvergunning niet mogen intrekken, betoogde BlauStein voor de rechter. Ook werd gesteld dat informatieverstrekking van het OM en de Belastingdienst ‘onrechtmatig’ is, en B. zich niet kan verdedigen tegen DNB omdat hij zich in zijn strafzaak op het zwijgrecht beroept.

De rechtbank in Rotterdam verwierp de bezwaren van BlauStein, blijkt uit een recente uitspraak. Volgens de rechter was sprake van een zwaarwegend belang bij de intrekking van de vergunning, en kwam DNB daarbij tot een ‘zelfstandig oordeel’. Dat besluit is mede gebaseerd op acht geconstateerde ‘bevindingen’ over BlauStein, onder meer aangaande onvoldoende risicomaatregelen en niet gewaarborgd cliëntonderzoek en transactiemonitoring.

B. noemt het ‘een raadsel’ waar de bevindingen van DNB vandaan komen. Volgens hem heeft de toezichthouder al negen jaar zijn kantoor niet bezocht en is het besluit alleen gebaseerd op het strafrechtelijk onderzoek. Ook benadrukt hij dat BlauStein als een van de eerste trustkantoren in Nederland een keurmerk kreeg van brancheorganisatie Holland Questor. B.: ‘Waren ze allemaal stom blind?’

Betrouwbaarheid ‘hertoetsen’

Na de inval in december 2016 voerde B. twee gesprekken met de toezichthouder, om te ‘hertoetsen’. Op basis hiervan oordeelde DNB dat die betrouwbaarheid van B. ‘niet langer buiten twijfel’ staat. Een ‘structureel herstel’ van geconstateerde integriteitsschendingen was ‘niet goed voorstelbaar’.

Verder rekent de toezichthouder B. aan dat hij pas twee weken na de Fiod-inval hiervan melding maakte. Dat was ook nog eens vijf dagen nadat DNB middels een brief had verzocht om zo’n melding.

‘Het onderzoek tegen hem is volgens B. veroorzaakt door ‘valse verklaringen’ van zijn ex-vrouw’

Op 20 februari 2018 werd de trustvergunning van BlauStein ingetrokken. Twee maanden later moesten van DNB alle werkzaamheden van het trustkantoor worden beëindigd. Bezwaren van BlauStein tegen deze besluiten werden door DNB ongegrond verklaard.

Vechtscheiding

Volgens B. kwam DNB pas in actie na de Fiod-inval bij BlauStein. Dat onderzoek is volgens hem veroorzaakt door ‘valse verklaringen’ van zijn inmiddels ex-vrouw ‘in een poging om de helft van mijn fortuin’ te bemachtigen.

De ex-vrouw van B. verklaarde bij de aangifte in oktober 2016 bij de Fiod onder meer dat zij werd gedwongen bedrijven op haar naam te zetten. Haar handtekening zou veelvuldig zijn vervalst en er zou sprake zijn van huiselijk geweld en bedreigingen.

Deze verklaring blijkt uit een hoger beroep dat BlauStein afgelopen juni verloor tegen een Russische familie die claimde te zijn bedrogen. Het vonnis van de rechtbank uit 2018 werd bekrachtigd, waardoor BlauStein meer dan €500.000 schadevergoeding aan deze familie moet betalen wegens onrechtmatig handelen.

‘Invloedrijke’ Russen

B. wil niet ingaan op deze zaak, noch op het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Hij stelt dat het onderzoek door ‘Nederland’ wordt aangewend om ‘gratis’ gebruik te maken van waardevolle informatie over zijn klanten, waaronder ‘invloedrijke Russische ondernemers’.

Bron: Financiële Dagblad